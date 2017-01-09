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只花2000元 那拔國小圍籬綠美化獲特優

那拔國小校舍拆除重建工程，師生共同創作方式完成圍籬的綠美化工程，全部只花2000元，獲公有組特優。（圖由工務局提供）

2017-01-09  18:06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市第三屆「建築工程圍籬綠美化競賽」成績揭曉，今天下午舉行頒獎，新化那拔國小校舍拆除重建工程，採師生共同創作方式完成圍籬的綠美化工程，全部只花2000元，除增加校園美感及美學教育推動外，更節省經費的支出，而獲得公有組特優。

工務局表示，為提升台南市城市景觀美學及落實減碳政策，舉辦建築工程圍籬綠美化競賽。第三屆競賽成績揭曉，今天下午2點在市府舉行頒獎典禮，由副市長吳宗榮頒獎表揚那拔國小校長洪國展等得獎單位。

工務局表示，新化那拔國小的工程圍籬，一部分採用師生創作的大型輪船概念，透過師生共同參與彩繪完成前半部；另後半部在植生牆方面更具巧思，採用工地現成常見的200mm口徑排水管切割為器皿，密植校園常見的綠美化植栽，用最符合現況的方式取代一般高單價的植生牆工法，透過層疊及自然洩水方式，不僅達到省水灌溉的功效，並可節省不必要的支出與管理維護。

第三屆「建築工程圍籬綠美化競賽」報名參與的工地有旗艦組4件、一般組51件、公有組7件。經由競賽小組委員依美學設計、綠化及設計理念、創意及永續、維護管理等項目進行考評。成績結果如下：旗艦組的特優、優等及佳作分別為宗大建設公司（凌波揚）、太子建設公司（太子君峰）、尚暘建設公司（尚暘天聚）；一般組的特優、優等及佳作分別為生產力建設公司（府城‧生產力）、府都建設公司（HOI拾肆樓）、柳屋開發公司（官田新建案）；公有組特優、優等及佳作分別為新化那拔國小、文化局（台江文化中心新建工程）、仁德國小。

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  • 新化那拔國小校圍籬綠美化競賽，獲公有組特優。副市長吳宗榮（左）頒獎表揚，校長洪國展（右）代表受獎。（記者蔡文居攝）

    新化那拔國小校圍籬綠美化競賽，獲公有組特優。副市長吳宗榮（左）頒獎表揚，校長洪國展（右）代表受獎。（記者蔡文居攝）

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