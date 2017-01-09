中市坪林國小東大樓老舊 將拆除重建
司令台懸空無柱已影響結構，相當危險。（記者何宗翰攝）
〔記者何宗翰／太平報導〕台中市太平區坪林國小東大樓校舍從59年起陸續興建，以老背少方式蓋到3樓，去年檢查耐震度不符標準，司令台懸空無柱影響結構，且有2間教室出現直紋劈裂。立委何欣純和教育部次長林騰蛟等人到太平及大里區學校考察老舊校舍整建，要求教育部儘速編列預算補助，林騰蛟允諾將優先核定4800萬元，將東大樓拆除重建。
坪林國小校長李宏仁表示，東大樓雖然外表拉皮看起來很新，但一樓的校舍已其實經是59年到65年間的建物，去年檢查耐震度不符標準後，為了師生安全，已經將所有科任教室遷到補強過的北大樓，目前只有特教班、健康中心、圖書室因設備問題，仍保留在東大樓內。
立委何欣純指出，台中縣市合併後，原縣區的學校教育資源相對於缺乏，需要更多的建設經費挹注，以縮小城鄉之間的教育差距，尤其是學生校園環境的安全；這個會期立法院教育委員會也通過，教育部106到108年編列180億預算，擔任召委的她馬上就想到太平、大里這邊的老舊校舍，因此特別要求次長下鄉會勘，看看實際狀況。
次長林騰蛟表示，「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善三年計畫」，3年編列180億預算，將辦理全國國中小校舍補強工程1702棟、拆除重建工程246棟，其中拆除重建工程部分，78棟將以行政院一般性教育補助款指定辦理老舊校舍整建經費支應，其餘168棟則納入本計畫辦理。
林騰蛟說，台中市第一批有40多間校舍列為需拆除重建，將配合台中市府8年50億的預算，最快月中就能核定經費，優先規劃設計，務必將所有校舍耐震係數都大於或等於1，徹底解決校舍安全問題。
林騰蛟也現場允諾將核定4800萬元，將坪林國小東大樓拆除重建，隨後會同何欣純、市府教育局主秘鄧進權等人前往中華國小、光正國中、光榮國中、崇光國小等多間學校會勘。
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