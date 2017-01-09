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1人也成班！ 中小學停辦要地方半數人連署同意

2017-01-09  18:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕1個人也成班！教育部國教署今天公布「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，其中要求地方政府不能再因學生不足而裁撤學校，若要停辦得學區內有戶籍的人書面連署破一半以上，或是確定沒有適齡學生，才能讓學校消失。

國教署訂準則 禁用人數來裁併學校

少子化趨勢下，國中、國小的學生人數逐年減少，也影響學校存續；國教署副署長許麗娟說，公立國中、小學由地方縣市政府管轄，但過去地方在自治法規中常規定，20多、30多人以下不能組成班級，間接導致學校遭廢止停辦，今天正式公告相關合併與停辦準則，其中禁止地方用人數來限制並停辦學校。

許麗娟說，準則中明確定義了停辦與合併等內容與要件，其中更針對學生權益作考量，要求若是在就學區內只有1所學校，或是其他同級學校距離太遠，讓學童上學有交通安全顧慮，該學校就不能停辦。

許麗娟強調，為了顧及學生權益，只要有1個學生，學校就必須存在，若地方政府擔心學生的就學刺激，也可採許混齡編班教學，或是委託私人辦理等，教育部將給予經費補助。

但許麗娟說，學校要停辦，必須符合「就學區內設有戶籍的選舉權人書面連署達2分之1以上同意」，或是「就學區內無適齡學童」等要件，才能停辦，但仍需經過專家評估、公聽會、地方機關教育審議委員會等通過後，才能正式停辦，停辦後相關學生權益也不能受損。

面臨停辦的學校，大多是原先已人數不足，許麗娟說，根據統計，104學年數據中，全校50人以下的國小有374所、國中有16所，而在去年共有12個學校、分校、分部等停辦，另有4所學校與其他校合併。

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  • 教育部國教署副署長許麗娟解釋「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，強調即使學校剩一人也不准裁，要當地鄉民半數同意，經一定程序才行裁撤。（記者吳柏軒攝）

    教育部國教署副署長許麗娟解釋「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，強調即使學校剩一人也不准裁，要當地鄉民半數同意，經一定程序才行裁撤。（記者吳柏軒攝）

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相關關鍵字： 停辦 學校 小校 小校裁併 廢校 撤校
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