退休警長為民除害 1年獵百頭山豬

2017-01-09 17:32

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縱谷山區山豬群肆虐啃食農作，前關山警察分局延平分駐所長傅松齡「退而不休」，憑著狩獵技巧繼續為民除害，去年戰績輝煌，百頭山豬俯首認栽，日前再攜兒及13隻獵犬偕3名友人出征，圍捕破壞數十甲釋迦園的山豬群，人獸纏鬥3個多小時，戰功再添1筆。

在職期間因轄區多為山區林地，經常會有不肖山老鼠覬覦森林資源，傅松齡因而對山林保育工作特別重視，更是對山老鼠深痛惡絕，查獲多起盜採、盜伐案。前年12月退休後在家務農，得知山豬啃食農作猖獗，農民守護血汗防不勝防，戰鬥心再激起，只要獲通報就帶著獵犬出征除害，去年就解決了上百頭山豬，戰功彪炳。

傅松齡說，雖然他不是原住民，但長期生活在布農族部落，經常與部落長輩上山打獵，耳濡目染習得一身獵人本領，無法坐視山豬破壞族人農地；日前1名住在太平地區種植釋迦的友人來訪，談及釋迦園遭到一群山豬大肆啃食破壞，釋迦受損超過300公斤，附近數十甲的釋迦園也無法倖免，農友們苦不堪言，立馬整裝待發。

隔日帶著即將成年的兒子傅勻，及13隻精挑細選的獵犬，偕3名友人前往太平山區，憑藉豐富打獵經驗找到山豬藏匿處，歷經3個多小時的纏鬥，捕獲1大1小的山豬，友人見父子倆勇往直前為民除害的英姿，讚聲「父子聯手、無往不利」真是虎父無犬子。