因應勞基法修正新制 北市勞動局開班授課

2017-01-09 18:19

〔記者張議晨／台北報導〕勞基法新修正內容上路以來問題不斷，北市勞動局1月16日起開辦16場次「最新勞動基準法修法課程」，1月10日上午9點開放民眾報名。勞動局表示，課程將邀請勞動法令專家、律師及勞資爭議調解委員擔任講師，設籍台北勞工及企業、公會均可參加。

一例一休去年底上路實施以來困擾民眾，除了物價「齊漲」外，包括休息日出勤加班費計算、特休及國定假日規定也有所改變

勞動局指出，今年1月16日起至3月20日，將先行開辦15場次勞基法專業課程，由專業講師協助勞工清楚自己的勞動權益，並輔導企業遵守勞動法令。

「最新勞動基準法修法課程」每堂課程上課時間為3小時，每場次招收130人，並視需要陸續增開相關課程。勞動局進一步表示，考量民眾工作時間，一月份會拍攝實錄課程，供民眾線上學習。詳細課程報名資訊可上勞動事務學院網站查詢。