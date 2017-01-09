中市府產學攜手設計課程 培育各式技術人才

2017-01-09 17:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市教育局積極推動產官學鏈結，配合經發局產學攜手設計課程，以行動式創客基地整合產學訓用，未來Maker巡迴車與產業結合，盼讓技術向下扎根，也可幫缺工業找人材，市長林佳龍今日在市政會議說，藉此協助高中職學生適性揚才，或順利進入企業工作。

教育局長彭富源今日在市政會議做專案報告時指出，高中職青年希望工程、產學訓用人才培育都和經發局合作，產學一起設計課程，在木業、自行車、農業、觀光、工具機等產業，推動14所高中職、六所科技大學和31家業者簽署合作意向書。

他又說，創客基地也不同於其他縣市，台中打造Maker夢想行動專車，巡迴全市國高中職學校，結合多功能3D列印機、雷射切割機、CNC銑床機等高階創客設備，讓創客使用效益極大化，快速讓學生受益。

經發局長呂曜志指出，台北並無製造業，台中產業則著重在解決技術向下扎根與缺工問題，因此與教育局合作，從潭雅神廠協會切入，培養新一代產業人才，未來Maker巡迴車與產業結合，並非以創業為重點，而是以產業人才扎根為主來推動創客基地。

林佳龍表示，國立高中職改隸後，結合青年希望工程，提供學子產學合作平台，同時促進高中職與各大學結盟，讓大學的豐富師資、圖書館設備等資源，可供高中職學生使用，藉此整合產學訓用、適性揚才，未來在社會上扮演好各種角色，或順利進入企業工作。