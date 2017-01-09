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必看！彰化縣春節垃圾怎麼收？

鹿港清潔隊將從大年初四就開始收垃圾了。（記者劉曉欣攝）

2017-01-09  17:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不只要看，還要存起來！彰化縣各鄉鎮市公所今年春節期間垃圾收運情形，彰化縣環保局今天公布了！

環保局表示，除夕當天（1月27日），全縣各鄉鎮市公所，全面加強收運垃圾。

環保局強調，大多數的鄉鎮停收垃圾時間從大年初一（1月28日）休到大年初四（1月31日），也就是在大年初五（2月1日）恢復清運垃圾。

全縣最早恢復收垃圾的是大村鄉，大村鄉從大年初三（1月30日）就恢復收運垃圾；第2名是鹿港鎮，從大年初四（1月31日）開始恢復收垃圾。

而溪湖鎮則從大年初六（2月2日）恢復收垃圾，溪湖鎮公所強調，因為大年初五（2月1日）適逢星期三，該清潔隊原本就星期三不收垃圾，所以從大年初六（2月2日）起恢復收垃圾，當天也會收運全鎮垃圾。

彰化市清潔隊長林群富表示，彰化市在大年初五恢復收運垃圾，但是初一到初四期間，全市6處定時定點收垃圾照常在上午6點半到8點半收垃圾，並有規劃5條垃圾固定清運路線，以維護市區道路整潔；而大年初五（2月1日）恢復收垃圾，2月4日垃圾車將停止清運垃圾。

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  • 鹿港鎮垃圾車只有停收3天。（記者劉曉欣翻攝）

    鹿港鎮垃圾車只有停收3天。（記者劉曉欣翻攝）

  • 彰化市春節垃圾收運時間。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化市春節垃圾收運時間。（記者劉曉欣翻攝）

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標題：必看！彰化縣春節垃圾怎麼收？


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