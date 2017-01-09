避免影響賣相、品質 專家籲採收蜜棗留果蒂

採棗搶快，容易將果蒂扯掉，造成一個深可見肉的「果洞」，影響品質及賣相。（記者李立法攝）

2017-01-09 17:24

〔記者李立法／屏東報導〕屏東進入蜜棗產節，果農及採收工人為了搶快，容易將果蒂扯掉，造成一個深可見肉的「果洞」，影響品質及賣相，若是宅配出貨，往往會被收到貨品的買家「打槍」，衍生消費糾紛，專家呼籲棗農採果時一定要留下果蒂，以免「呷緊弄破碗」。

高雄區農業改良場研究員邱祝櫻指出，去年有位專賣高級品蜜棗的大盤商，在收到屏東棗農配送的蜜棗後為之傻眼，因為許多果蒂都被扯掉，留下一個洞，十分難看，且容易藏污納垢，鐵定會被客戶「打槍」，因而要求退貨，雙方都沒賺到錢，還傷了和氣。

邱祝櫻表示，蜜棗不留果蒂，導致果肉直接與空氣接觸，會加快熟化及腐爛速度，影響品質及市場賣相，果農千萬不能吊以輕心，今年屏東棗園受到秋颱接二連三侵襲，產量大減，產期拖延，好不容易復耕結果，更要珍惜，不能因為留蒂會拖慢採果速度就亂扯一通，這樣採收下來的果實，品質落差大，影響價格。

劉姓棗農說，如果要保住果蒂，採收時手指就得捏住蒂梗，手指頭很快就會吃不消，果園內有成千上萬的棗子，棗農僱工採收，都希望增加工作效率，難免顧此失彼，只能盡量小心。