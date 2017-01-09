號召教師請假陳抗 屏東教育產業工會估200人到場

2017-01-09 17:32

〔記者邱芷柔／屏東報導〕年金改革如火如荼，全國教師工會總聯合會與各地方縣市工會決定以「全國教師的集體行動」來凸顯訴求，屏東縣教育產業工會號召屏東老師總動員，在11日下午4點到5點半進行陳情，工會強調，在不影響學生授課的前提下，希望老師們一起擠滿屏東縣政府大門口；縣府教育處表示，針對議題表達不同聲音是所有人的權利，希望陳情活動以和平理性的方式進行。

屏東縣教育產業工會理事長黃莆田指出，全國教師們依法發起「爭議行動」，這次到縣政府陳情的訴求有兩點，第一點要請縣長潘孟安代為轉達民進黨政府，年金改革政府應先處理歷年不足額提撥，確保基金永續，第二點則請潘孟安爭取教師退休權益，反對退休60歲起支，應給10年緩衝實施85制。

縣府教育處副處長許沛祥說，表達不同聲音是每個人的權利，縣府無法強制禁止相關集結陳抗活動，雖然年改是中央政策，但會協助把陳情團體聲音傳達給中央，除提醒欲出席活動的教師必須依規定辦理相關請假或代課作業，不希望影響教學現場授課情形，同時也呼籲應以和平理性的方式表達訴求。

工會表示，週三下午小學沒有上課，國、高中多為社團課程，在不影響學生授課權利的前提下，希望老師們請假，一起站出來，要求政府負起雇主責任，確保基金財務的健全與永續，維持教育現場的活水與活力。

工會也指出，目前透過臉書粉絲團陸續集結教師，初估會有逾200名教師與家眷到場，活動將於下午3點30分開始集結，預計下午4點至5點半以呼喊口號與宣達訴求方式進行陳情。