烏日農會座談 林佳龍到場聽農民心聲
2017-01-09 18:03
烏日區農會舉辦農業座談會，市長林佳龍傾聽第一線農民心聲。（記者何宗翰攝）
〔記者何宗翰／烏日報導〕烏日區農會日前舉辦農業座談會，市長林佳龍、農業局長王俊雄及烏日區長林峰輝都到場參加，傾聽第一線農民心聲，會中對於溪尾大橋通車後的會車問題、水稻救急藥劑補助減少、高齡者生活改善班補助等問題提出意見，林佳龍都給予正面回應。
林佳龍會中表示，剛通車的烏日區溪尾大橋獲得公共工程金質獎殊榮，備感榮耀，但溪尾里長謝丁來也提到通車後帶來大量車潮，里內多為產業道路會車不易，造成交通堵塞，已計畫改善。另外關於焚化爐回饋金及農機補助問題，林佳龍也委託王俊雄及林峰輝加以關注並商討回應。
會中有理事提到新市府上任後，水稻救急藥劑補助減少，市府推行有機質肥料，於實務上緩不濟急；農業局長王俊雄回應，認為補助並未減少，礙於新政策友善環境方向限制，無法給予農藥補助，但詳細內容還可再討論。
會中也提到希望市政府能給予農會補助，辦理烏日高齡班，編排課程及娛樂活化高齡者生活，減輕農會負擔；林佳龍回應表示未來是高齡化社會，樂齡長照是當務之急，對農會照顧地方高齡者給予肯定，也將全力支持。
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