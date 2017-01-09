高美濕地遊客多 將加強無障礙設施

高美濕地落日美景令人沉醉。（記者張軒哲攝）

2017-01-09 17:16

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地堪稱海線最知名國際景點，假日遊客眾多。但缺乏無障礙設施，身障遊客難以一覽海天一色美景。地方身障人士盼能規劃無障礙坡道、廁所與停車位，讓身障者便利暢遊高美濕地。

高美濕地去年秋天被日本網友評為海外旅遊最嚮往景點第一名，深受外國遊客喜愛。台中市府也這幾年針對濕地進行大規模公共設施建設及交通改善，隨著遊客人潮增多，仍欠缺身障者使用通道或廁所等。

牛罵頭文化協進會協會理梁仁宗表示，多次在公共場合向政府或民代建議要加強高美濕地無障礙相關設施。從靠近燈塔處旁堤防的入口處，雖有無障礙通道的指示牌，但坡度卻過斜，身障朋友光是用輪椅就很難爬上，對於老年人而言也相當吃力。

市議員楊典忠表示，國際級的觀光景點都應該要有完善的無障礙設施，高美濕地的無障礙設施不足經常為人詬病，除了改善無障礙設坡道與通道外，無障礙廁所、低底盤公車也有需要，希望新的一年高美濕地周邊設施都能夠儘速改善。

市府指出，由現有無障礙坡道進行坡度改善，並於堤防北側樓梯增建無障礙設施。目前現有的堤防外側木梯位置，其相對內側位置再增設一座木梯，其餘十座堤防階梯增設簡易式中央扶手。