農業市集贈春聯 15日屏東美術館見

屏東市有機農產市集及贈春聯活動15日在屏東美術館前舉行。（記者葉永騫攝）

2017-01-09 18:01

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公館國小與有機農產農民結合，15日上午將在屏東美術館舉書法市集，免費送春聯並鼓勵大家吃有機農產，讓新的一年充滿活力和健康。

今年是丁酉雞年，立委鍾佳濱結合公館國小雲墨理念團隊及有機無毒農夫15日上午在東美術館舉辦農業市集、贈春聯等活動，邀請了洪仁堡、鄭清堯等知名書法及畫家現場揮毫贈春聯。

鍾佳濱表示，閩南語的「有機」代表起家的意涵，雞年特別邀請有機無毒農夫舉辦市集，取其有機新好年，希望大家都能快樂過雞年。