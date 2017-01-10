慈濟發起全球勸素連署 推「111世界蔬醒日」
2017-01-10 00:33
〔記者蘇金鳳／台中報導〕基於環保及健康，慈濟基金會推動「111世界蔬醒日」，全球發起「每1人、每1天、每1餐」勸素連署活動；而證嚴法師今天在慈濟基金會台中分會為大眾舉行的歲未祝福，除了祈願人人平安，更呼籲民眾累積善的福業。
慈濟基金會歲末祝福活動今日在台中分會舉行，有3千人參與，人人點燃祝福之燈，共同祈願新的一年平安、吉祥 ，社會祥和，天下無災。
慈濟同時推動「111世界蔬醒日」，全球發起「每1人、每1天、每1餐」吃素的勸素連署活動，證嚴法師在台中靜思堂主持歲末祝福溫馨座談，向台中地區慈濟志工開示時表示，現在每1秒都有1776隻動物因人的口慾失去生命，一天算下來是超過1億5千個生命，只是動物因人口慾而被殺！
證嚴法師表示，口蹄疫、狂牛症、禽流感都是大地在反撲，大家要好好的用心，一天有86400秒，1天就1億多的動物被吞食，推動茹素是要讓人培養慈悲心、讓善的福業累積，造福勝過於心靈的偏差。
而證嚴法師也在今天的歲末祝福也致贈每人一份福慧紅包，祈願人人平安，福慧紅包來自證嚴法師著作的版稅，以及所有靜思精舍師父傳達的感恩與祝福。
現場安排一對慈濟志工葉承豐及游家玲分享自己故事，葉在機械工廠多年，是工廠的股東，事業巔峰時生活優渥，但因未趕上時代潮流，工廠經營走下波，葉承豐還在不知情的狀況下，土地被抵押借款。
妻子游家玲在1年前開素食早餐店，葉承豐在7、8年前離開公司也投入，但此時經濟已吃力，3年前因為四週增加了許多早餐店，嚴重影響營業，2年前葉承豐被發現舌癌第四期。
雖面臨多重的壓力，但夫妻兩人依舊行善，不但葉狀況改善，一年前債務獲解決，讓夫妻更堅定及時行善。慈濟教育志業執行長蔡炳坤也到場為兩人加油打氣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）海倫清桃老公爆身份不實 自稱顧問結果是...
- 年輕公務員挺年改 向反對者下戰書
- 「踏雪尋梅」揹負賽 洪國煜夫婦三連霸
- 給國民黨發薪 5200萬元支票解凍
- 台鐵屏東新站二期工程 春節前啟用
- 沒拿到獎金 象牙海岸兵變
- 青埔非「鬼城」 鄭文燦：下階段發展重心
- 空污、溫差大 易誘發心肌梗塞
- 懷疑妻子與股東糾紛 3煞砸花蓮市區2間飯店
- 老公住院她車震 車牌洩姦情
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 愛心待用餐2年 逾2萬人次吃過
- 郭靜分手療傷 挨虧「貴婦洗車」
- 中鋼興建中員工宿舍 今晚傳出火警
- 維納斯的呢喃（1／9～1／15）
- 遭疑介入社大標案 桃市教局長自清
- 整合資源 台中移工、東協服務中心揭牌
- 翁啟惠讓浩鼎派員「進駐」中研院 檢方：離譜
- 驚！美國獸母與男友聯手性虐殺害14歲養女
- 剛辦完年改會 中興大學竄暗夜火
- 施易男事母至孝 新歌藏孝心
- 蘇、林完成「役」務 開訓「亮」點
- 夜班男飽受魔音穿腦 跨年夜殺鄰 躲包廂被抓
- 清潔隊加班費增加 採補休因應
- 兒遭虐待 父虐保母夫報復
- 豐田全新Sienta小型MPV試駕 － 家庭7人座新選擇
- 台粉送機唱《知足》 李準基感動險飆淚
- 巴勒斯坦人駕車 撞死以色列4軍人
- 新北改善違停 紅線夜間開放停車
- 自由共和國》洪財隆／化被邊緣化的壓力為助力
- IU接髮合體李準基 四樹CP現代圓滿重逢
- 台北》卡位停汽車 「機車鎖溝蓋」無法罰
- 吳敦義提蔣經國哽咽 洪秀柱吃經國餛飩湯
- NBA》史上第一人！恩比德寫高效率鬼神紀錄
- 簽小聯盟約 川崎留小熊
- （影音） 被說「有後台」金馬影后馬思純道辛酸史
- 清潔週啟動 防蚊師勤跑社區
- 鮮肉團出道 還沒賺錢先貼錢
- 議員掌廚 200餘長者有呷擱有抓
- 〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：慈濟發起全球勸素連署 推「111世界蔬醒日」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分