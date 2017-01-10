| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

慈濟發起全球勸素連署 推「111世界蔬醒日」

2017-01-10  00:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕基於環保及健康，慈濟基金會推動「111世界蔬醒日」，全球發起「每1人、每1天、每1餐」勸素連署活動；而證嚴法師今天在慈濟基金會台中分會為大眾舉行的歲未祝福，除了祈願人人平安，更呼籲民眾累積善的福業。

慈濟基金會歲末祝福活動今日在台中分會舉行，有3千人參與，人人點燃祝福之燈，共同祈願新的一年平安、吉祥 ，社會祥和，天下無災。

慈濟同時推動「111世界蔬醒日」，全球發起「每1人、每1天、每1餐」吃素的勸素連署活動，證嚴法師在台中靜思堂主持歲末祝福溫馨座談，向台中地區慈濟志工開示時表示，現在每1秒都有1776隻動物因人的口慾失去生命，一天算下來是超過1億5千個生命，只是動物因人口慾而被殺！

證嚴法師表示，口蹄疫、狂牛症、禽流感都是大地在反撲，大家要好好的用心，一天有86400秒，1天就1億多的動物被吞食，推動茹素是要讓人培養慈悲心、讓善的福業累積，造福勝過於心靈的偏差。

而證嚴法師也在今天的歲末祝福也致贈每人一份福慧紅包，祈願人人平安，福慧紅包來自證嚴法師著作的版稅，以及所有靜思精舍師父傳達的感恩與祝福。

現場安排一對慈濟志工葉承豐及游家玲分享自己故事，葉在機械工廠多年，是工廠的股東，事業巔峰時生活優渥，但因未趕上時代潮流，工廠經營走下波，葉承豐還在不知情的狀況下，土地被抵押借款。

妻子游家玲在1年前開素食早餐店，葉承豐在7、8年前離開公司也投入，但此時經濟已吃力，3年前因為四週增加了許多早餐店，嚴重影響營業，2年前葉承豐被發現舌癌第四期。

雖面臨多重的壓力，但夫妻兩人依舊行善，不但葉狀況改善，一年前債務獲解決，讓夫妻更堅定及時行善。慈濟教育志業執行長蔡炳坤也到場為兩人加油打氣。

廣告
  • 慈濟教育志業執行長蔡炳坤（右一）為葉承豐（右二）、游家玲（左二）夫婦加油打氣（記者蘇金鳳攝）

    慈濟教育志業執行長蔡炳坤（右一）為葉承豐（右二）、游家玲（左二）夫婦加油打氣（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 慈濟 素食 證嚴法師
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：慈濟發起全球勸素連署 推「111世界蔬醒日」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.