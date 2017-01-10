慈濟發起全球勸素連署 推「111世界蔬醒日」

2017-01-10 00:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕基於環保及健康，慈濟基金會推動「111世界蔬醒日」，全球發起「每1人、每1天、每1餐」勸素連署活動；而證嚴法師今天在慈濟基金會台中分會為大眾舉行的歲未祝福，除了祈願人人平安，更呼籲民眾累積善的福業。

慈濟基金會歲末祝福活動今日在台中分會舉行，有3千人參與，人人點燃祝福之燈，共同祈願新的一年平安、吉祥 ，社會祥和，天下無災。

慈濟同時推動「111世界蔬醒日」，全球發起「每1人、每1天、每1餐」吃素的勸素連署活動，證嚴法師在台中靜思堂主持歲末祝福溫馨座談，向台中地區慈濟志工開示時表示，現在每1秒都有1776隻動物因人的口慾失去生命，一天算下來是超過1億5千個生命，只是動物因人口慾而被殺！

證嚴法師表示，口蹄疫、狂牛症、禽流感都是大地在反撲，大家要好好的用心，一天有86400秒，1天就1億多的動物被吞食，推動茹素是要讓人培養慈悲心、讓善的福業累積，造福勝過於心靈的偏差。

而證嚴法師也在今天的歲末祝福也致贈每人一份福慧紅包，祈願人人平安，福慧紅包來自證嚴法師著作的版稅，以及所有靜思精舍師父傳達的感恩與祝福。

現場安排一對慈濟志工葉承豐及游家玲分享自己故事，葉在機械工廠多年，是工廠的股東，事業巔峰時生活優渥，但因未趕上時代潮流，工廠經營走下波，葉承豐還在不知情的狀況下，土地被抵押借款。

妻子游家玲在1年前開素食早餐店，葉承豐在7、8年前離開公司也投入，但此時經濟已吃力，3年前因為四週增加了許多早餐店，嚴重影響營業，2年前葉承豐被發現舌癌第四期。

雖面臨多重的壓力，但夫妻兩人依舊行善，不但葉狀況改善，一年前債務獲解決，讓夫妻更堅定及時行善。慈濟教育志業執行長蔡炳坤也到場為兩人加油打氣。