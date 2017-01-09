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屏東監理站標售車牌 首見兩張8888一級牌

2017-01-09  16:44

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監理站公開標售AQW-0001至AQW-9999自小客車號牌，6666及8888等4連號第1級號牌，起標價6千元，這次還多了1張去年未完成匯款手續被保留續標的AMQ-8888第1級號牌，底價同樣是6千元。

屏東監理站將於1月18日上午8時至20日上午10時，於公路監理服務網辦理英文字母AQW開頭的自用小型車號牌公開競標作業，起標價6千元的第1級號牌有1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999。

起標價3千元的第2級號牌有1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、5678、6677、6688、6699、6789、7788、7799、8899等。

第3級號牌起標價也是3千元，牌照號碼為第1、2級號牌以外的號碼，去年AMQ-8888第一級號牌以超過10萬元的價錢標出後，因得標人未完成匯款手續，被監理站取消得標資格，保留該號牌與此次第1級號牌共同標售，對4連「發」有偏好車主，又多了一個選擇。

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  • 屏東監理站公開標售AQW-0001至AQW-9999及AMQ-8888自小客車號牌。（監理站提供）

    屏東監理站公開標售AQW-0001至AQW-9999及AMQ-8888自小客車號牌。（監理站提供）

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