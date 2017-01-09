高市小港等5區將停水 影響8863用戶

2017-01-09 16:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司今表示，鳳山、大崗山給水廠辦理自來水工程，明後2天將停水，影響小港等5區，總計8863戶，呼籲民眾儲水備用。

水公司表示，鳳山給水廠因辦理「高市小港區高坪2街1750 PCCP管線修漏工程」，明天（10日）上午9時至22時停水，總計13小時，影響小港區臨海工業區（工業用水），停水總戶數363戶。

另水公司為提升高市供水穩定，大崗山給水廠配合南區水資源局南化聯通管複線工程，辦理「旗山台29線觀月橋前1200 DIP管線改遷代辦工程」，將於1月11日（星期三）上午10時至1月12日（星期四）上午2時停水，總計16小時。

水公司指出，停水區域是燕巢全區、田寮區鹿埔里、古亭里除外、阿蓮區峰山里、中正路16巷、岡山區三和里，總計停水戶數8500戶。

水公司呼籲停水注意事項，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災；易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

水公司說，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染；水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用，產生二次污染。

水公司指出，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請用戶見諒，可打免費客服電話1910。