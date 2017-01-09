徐永年升衛福部醫管會執行長 呂宗學接中市衛局長
2017-01-09 17:15
徐永年（右）升任衛福部醫管會執行長，林佳龍（左）頒發感謝狀，肯定他在市府任內的表現。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府衛生局長徐永年榮任衛福部醫管會執行長，市長林佳龍今日頒發感謝狀，肯定他在市府任內的表現，並盼未來繼續支持中市推動各項公共衛生政策、整合醫療資源。徐永年致詞時則盛讚，市府是互助合作、絕不爭鋒的團隊。
林佳龍說，全球化時代，人才是決定勝敗的成因，市府成員3分之1都有中央服務經驗，將中央的經驗帶入台中，也將台中經驗輸出到中央，促成中央和地方交流；在六都時代，「良禽擇木而居」，直轄市能夠得到中央或其他縣市的人才，將能贏在起跑點，這就是城市競爭力的體現。
他又說，徐局長帶領的衛生局，業務推動順暢，尤其是防疫工作上，與社會局、民政局成立「愛鄰守護隊」，以關懷健康的角度服務在地民眾，這就是「人本而治」，從創新與整合的角度出發，解決民眾切身需求，期望未來相關政策能擴散到全國，提供更周全的服務。
徐永年表示，「瓦拉米」在布農族是一種蕨類，代表一種「大家一起做」的意涵，在市府工作是一種「23人24腳」的團隊工作，當跨單位需要協助時，定能立刻補位。市府團隊互助合作，不會強出頭而爭功。他從衛生局長的高度看事情，也更有全面性的看法，未來將持續以促進民眾健康福祉的願景為努力目標。
林佳龍也強調，市府各局處是團體工作，需要跨局處相互合作、互相補位，才能讓人民感受到完整的服務，創造「人本而治」的服務。
衛生局長遺缺將由成功大學醫學院公共衛生研究所教授呂宗學接任，他在台灣大學公共衛生研究所及衛生政策與管理研究所分別取得碩、博士學位，專長健康資料加值分析與應用，以及大數據分析在醫療領域的應用。
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