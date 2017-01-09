清洗高壓電塔直升機遇強風迫降 引虛驚
2017-01-09 16:20
直升機降落奉天宮廣場，引起虛驚。（記者周敏鴻翻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕凌天航空一輛負責清洗高壓電塔礙子的直升機，今天上午6點多因遇到強風，迫降在楊梅區奉天宮廟前廣場，引起一場虛驚。
駕駛員說，直升機今天執行1年2次的清洗高壓電塔礙子勤務，正要清洗上田里周邊的高壓電塔時，因風勢太大，才決定暫時降落避風，直等到上午11點半，風勢減弱，才再度起飛進行清洗高壓電塔的工作。
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