營運服務優良 立榮、長榮雙雙獲金翔獎

2017-01-09 17:34

〔記者甘芝萁／台北報導〕民航局為提升國籍民用航空運輸業之營運與服務品質，每2年舉辦一次民用航空運輸業營運與服務評鑑，擇其最優者頒發「金翔獎」，本次立榮及長榮分別獲得105年度「國內定期航線組」及「國際及兩岸航線組」之金翔獎，民航局將定於1月20日民航局局慶大會時公開頒獎，以資鼓勵。

民航局表示，105年度角逐「國內定期航線組」獎項者，計有華信、立榮、遠東及德安等4家航空公司，各公司於各評分項目分數互有領先，競爭激烈。其中，立榮在班機準點率及班表執行率等項目表現優異；並在服務品質評分項目展現在地關懷之精神，致力投入各項公益活動，如贊助偏鄉兒童包場觀賞影片、邀請台東學童到台北旅遊參訪、愛心關懷離島及弱勢學童；另尚推出官網購買嬰兒票、金廈一條龍愛心陪同套券等創新服務，深獲評審委員好評。以上事蹟均提升航空服務的層次，最終脫穎而出獲評為第一名。

至於105年度競爭「國際及兩岸航線組」獎項者，則有中華、長榮、華信、立榮及遠東等5家航空公司，其中長榮航空公司於班機準點率及班表執行率等評比項目均為各參賽者之首；同時，在服務品質項目上與國際接軌，於105年榮獲SKYTRAX頒授五星級航空公司的殊榮、並首創與日本「京料理中村」等米其林名店合作推出機上餐點；另長期推廣藝文活動，每年固定舉辦長榮航空貴賓之夜，率長榮交響樂團進行表演，帶給該航會員豐富的藝術饗宴。上述優良實績獲得評鑑委員之好評與肯定，因此雀屏中選、名列第一。

民航局自民國87年起即持續辦理民用航空運輸業營運與服務評鑑，以客觀衡量標準進行評定，期能鼓勵各民用航空運輸業者在航空運輸服務上不斷進步；本次（105年度）評鑑分為「國內定期航線組」及「國際及兩岸航線組」2組進行，評分項目包括飛安管理、班機準點率、班表執行率、客訴案件之處理、服務品質、班機離到資訊正確性、機場各項活動及政策配合度等項目。