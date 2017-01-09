南市中運會傳捷報 金城國中田徑7連霸
2017-01-09 16:45
金城國中田徑隊在台南市中等學校聯合運動會表現出色。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市金城國中田徑隊參加南市中運會傳捷報，總計獲得13金、12銀、8銅，有3人打破4項大會紀錄，田徑總錦標締造南市合併升格後的7連霸。
破紀錄部分，黃品捷在400公尺跨欄以57秒62打破原59秒09紀錄；黃依絨在標槍項目以40公尺63打破原38公尺86紀錄；余靜聿個人雙破大會紀錄，鉛球項目以12公尺52破原11公尺09紀錄，再於標槍項目以40公尺37打破原38公尺36紀錄。
就讀體育班1年級的吳沛家，在市中運初試啼聲，參加100公尺、200公尺、400公尺接力及1600公尺接力等4項，獲得1金3銀佳績，展現短跑競賽潛能，也被視為田徑場上的明日之星。
校長康晉源欣喜表示，全體田徑隊員在林漢森等教練群指導下，終年辛勤的練習，再次繳出一張漂亮的成績單。
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