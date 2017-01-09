小心假期效應症候群 兒虐、嬰兒窒息暴增
〔記者蔡淑媛／台中報導〕年關將近，中國醫大兒童醫院發現近1個月來院內已收治9名疑似受虐和趴睡窒息嬰幼兒，但傷重不治已釀2死悲劇，兒童神經科醫師張鈺孜指出，這段日子因照顧不當或疏忽就醫兒童是平常的3倍，要小心假期效應症候群，目前台灣每10分鐘就有1名兒童少年被通報受虐和疏忽照顧。
4個月大的林姓男嬰在12月中旬硬腦膜下出血昏迷送醫，林鈺孜指出小男嬰腦傷有新舊出血傷痕，這次出血擠壓腦部，緊急開刀後仍在平安夜前夕死亡，家人說數月前男嬰父親生氣有拿東西敲他頭，這次不知為何昏迷。
張鈺孜說，這類受虐兒幾乎無明顯外傷，大多數是嬰幼兒強烈哭泣，引起照顧者的挫折或怒氣，以握住手腳或肩膀的方式劇烈搖晃或甚至投擲到床上，造成腦部像豆腐動盪，引起腦內出血，目前仍有4名傷童還在加護病房救治。
這類虐待性腦傷會造成嗜睡、劇烈嘔吐、抽搐、煩躁不安、沒有反應、甚至失去意識，可能導致死亡或嚴重的永久性神經系統後遺症，包括腦性麻痺、心智發育遲緩、眼盲、癲癇與學習障礙等。
另3名趴睡窒息嬰兒有2人蓋被掩鼻，一名1個月大女嬰與父母共睡被棉被蓋住口鼻造成窒息，到院前已無生命徵象，送醫仍不治。張鈺孜指出，趴睡窒息常出現在2到4個月齡嬰兒，提醒1歲前嬰兒不要趴睡，並避免與父母共睡。
張鈺孜和兒童急診科主任謝宗學、謝欣洋也提醒年節時家長可能趕工、忙過節，照顧小孩面臨更多壓力，變得焦慮緊張，出現「假期效應症候群」兒童受虐和意外會變多要小心，提醒家長多些耐心，必要時要求援，安撫小孩時一手護頸，一手托住支撐身體或臀部，如果小孩哭鬧數小時不停，可能病痛引起要就醫。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
-
林姓男嬰硬腦膜下出血，腦內有新舊出血傷痕，擠壓腦部變形，急救多日仍在去年平安夜前死亡。（記者蔡淑媛攝）
-
醫師謝欣洋提醒，劇烈搖晃或把嬰兒丟到床上，容易造成腦出血，都是常見的兒虐行為。（記者蔡淑媛攝）
-
用力搖晃嬰兒或丟到軟墊上，腦部就像豆腐被搖晃，容易造成腦出血，都是常見的兒虐行為。（記者蔡淑媛翻攝）
-
醫師張鈺孜提醒，嬰兒蓋被小心不要掩住口鼻，容易窒息。（記者蔡淑媛攝）
-
醫師張鈺孜提醒，正確嬰兒睡姿要放睡，蓋被到腋下，雙手放外面可夾住被子。（記者蔡淑媛攝）
-
醫師張鈺孜提醒，正確抱嬰兒時應一手托住頸部，一手支撐身體或臀部。（記者蔡淑媛攝）
-
醫師張鈺孜提醒，正確抱嬰兒時應一手托住頸部，一手支撐身體或臀部，靠肩時嬰兒頭部要側靠，避免掩住口鼻。（記者蔡淑媛攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 經典賽》陳鏞基爆料 前獅洋投吉爾想對台灣先發
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 田馥甄、五月天得獎不意外 最佳新人竟是...
- 《金球獎╱戲劇類影后》伊莎貝雨蓓 首次提名就得獎
- 台鐵屏東新站二期工程 春節前啟用
- 年改座談 屢傳暴力抗爭》遭抗議民眾扯傷 青年代表怒批野蠻人
- Q獅變霸獅 球迷「徽」常有意見
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 逼員工簽減薪同意書？ 宏達電：並非實情
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 More than 200 Taiwanese deportees still in China
- 入獄前赴市府抗議 蔡丁貴：淺綠打深綠賴神遭利用
- 糾眾討債路邊談判 欲亮槍耍狠卻GG了
- 《制霸青春》結局哭慘 導演：青春就是有遺憾
- SBL》台銀當苦主非首次 球迷抓包爭議裁判是他（影音）
- 台語歌王歐巴上身 轉型花美男
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan in talks with India over foreign workers
- 中國購物商場過剩 引爆零售業危機
- 《金球獎》《樂來越愛你》彈無虛發 7項提名已中4
- NBA》戰勝病魔續追夢 獨眼長人簽約重返球場
- 昔日欣賞黃國昌 今日辜寬敏這麼說..
- 周董香港開唱 太空感炫目
- 姚亦晴休學闖歌壇 每周狠操12小時
- 白宮副國安顧問人選 爆剽竊醜聞
- 《金球獎》莎拉保羅森奪戲后 「母女戀」女友甜應援
- 竹縣營養午餐自費 不參加可帶便當
- 擬開放美豬進口？ 國民黨列下會期重點
- 持毒偷車男子 騎贓車逆向逃逸被警方踢倒就逮
- 議員掌廚 200餘長者有呷擱有抓
- 張兆志選擇性公開私訊遭打臉 發文感謝學生寬容
- 〈熱門族群〉報價飆漲 DRAM類股躺著賺
- 親民黨秘書長 秦金生心肌梗塞猝逝
- 吳敦義緬懷小蔣哽咽 蔣萬安：自然真情流露
- 〈50 Plus〉年紀大了 同理心變強
- 蔡今晨抵英捷專案首站宏都拉斯
- 又自燃？ 台鐵高雄檢車段舊址傳火警
- 監獄空間小 受刑人要國賠不准
- 羅冠聰在台險遭蛋襲 回港又被毆傷
標題：小心假期效應症候群 兒虐、嬰兒窒息暴增
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email