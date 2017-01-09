小心假期效應症候群 兒虐、嬰兒窒息暴增

2017-01-09 16:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年關將近，中國醫大兒童醫院發現近1個月來院內已收治9名疑似受虐和趴睡窒息嬰幼兒，但傷重不治已釀2死悲劇，兒童神經科醫師張鈺孜指出，這段日子因照顧不當或疏忽就醫兒童是平常的3倍，要小心假期效應症候群，目前台灣每10分鐘就有1名兒童少年被通報受虐和疏忽照顧。

4個月大的林姓男嬰在12月中旬硬腦膜下出血昏迷送醫，林鈺孜指出小男嬰腦傷有新舊出血傷痕，這次出血擠壓腦部，緊急開刀後仍在平安夜前夕死亡，家人說數月前男嬰父親生氣有拿東西敲他頭，這次不知為何昏迷。

張鈺孜說，這類受虐兒幾乎無明顯外傷，大多數是嬰幼兒強烈哭泣，引起照顧者的挫折或怒氣，以握住手腳或肩膀的方式劇烈搖晃或甚至投擲到床上，造成腦部像豆腐動盪，引起腦內出血，目前仍有4名傷童還在加護病房救治。

這類虐待性腦傷會造成嗜睡、劇烈嘔吐、抽搐、煩躁不安、沒有反應、甚至失去意識，可能導致死亡或嚴重的永久性神經系統後遺症，包括腦性麻痺、心智發育遲緩、眼盲、癲癇與學習障礙等。

另3名趴睡窒息嬰兒有2人蓋被掩鼻，一名1個月大女嬰與父母共睡被棉被蓋住口鼻造成窒息，到院前已無生命徵象，送醫仍不治。張鈺孜指出，趴睡窒息常出現在2到4個月齡嬰兒，提醒1歲前嬰兒不要趴睡，並避免與父母共睡。

張鈺孜和兒童急診科主任謝宗學、謝欣洋也提醒年節時家長可能趕工、忙過節，照顧小孩面臨更多壓力，變得焦慮緊張，出現「假期效應症候群」兒童受虐和意外會變多要小心，提醒家長多些耐心，必要時要求援，安撫小孩時一手護頸，一手托住支撐身體或臀部，如果小孩哭鬧數小時不停，可能病痛引起要就醫。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆