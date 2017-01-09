熱愛數學 湯嘉彬參加全美數學賽獲滿分
2017-01-09 15:35
南光高中國二學生湯嘉彬（中）喜歡思考、熱愛數學，參加「全美中學數學分級能力測驗AMC8」獲得滿分，獲校方公開表揚。（記者王涵平攝）
［記者王涵平／台南報導］南光高中國二學生湯嘉彬喜歡思考、熱愛數學，參加「全美中學數學分級能力測驗AMC8」獲得滿分，校方上午公開表揚。
九九文教基金會董事長何焱銘及執行董事陳榮輝今日前往南光高中頒發獎狀給湯嘉彬。
校方表示，AMC8是針對國中1年級、2年級學生的數學測驗，滿分為25分，要在40分鐘內做完25題，目的是增進學生對數學習題解答的能力及激發學生對數學理解能力的潛能。今年的題目相較於前幾年，難題的題數與難度都略有增加，獲得滿分相當難得。
數學老師陳秋霜說，湯嘉彬個性開朗、平易近人，學習相當專注且主動，對於數學特別有毅力，一定會問到解惑為止，同學也喜歡找他討論。
湯嘉彬從小對數學有高度興趣，小學開始就參加與數學相關競賽，曾獲全國世界數學邀請賽金牌獎、國際數學競賽國手選拔賽台灣區複賽金牌獎、IMC國際數學競賽壹等獎、OMC全國奧林匹亞菁英盃貳等獎等獎項。
教務主任鄭喬分認為，數學是工具學科，學好數學可以訓練學生思考，強化邏輯推理及做決策的能力。
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