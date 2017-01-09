全國首套馬卡道族文化教材 屏東泰安國小登場

全國首套馬卡道族文化教材，屏東泰安國小今發表。（記者邱芷柔攝）

2017-01-09 15:33

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了向下扎根傳承馬卡道族文化，屏東縣內埔鄉泰安國小編纂了全國首套馬卡道文化教材，今天進行發表，未來泰安國小1年級至6年級每學期將有2至4節本位課程，從生活、飲食、歌謠、實地參訪、祭典參與等，帶著學童循序認識自己血液中的平埔原住民底蘊。

「現在才知道我是馬卡道族！」6年級學童陳心梅說，在課堂上老師講到馬卡道族，她回家再跟家人求證，才知道原來她是馬卡道族，雖然只學了幾個單字，但她很期待接下來的課程；5年級的潘玟萱說，上課後才知道全校有7成的同學都姓「潘」，原來姓潘的同學都是馬卡道族的後代，她也希望透過課程可以更認識自己祖先與文化。

泰安國小校長吳耀明說，馬卡道文化教材收錄教授簡炯仁、教師曾坤木、校友林玉美等地方文史工作者的相關研究，1、2年級以傳說與繪本為引導，3、4年級則進一步了解馬卡道的信仰與生活，5、6年級將深入參與祭典儀式等。

縣府文化處長吳錦發說，聯合國教科文組織去年宣布了台灣已經有8種語言滅種，並有16種語言面臨危險，但台灣教育單位一直沒有重視這件事，一個國家裡民族的語言、文化面臨滅絕的時候，政府有責任要復興、恢復或更擴大，這是普世價值，很高興泰安國小踏出了重要的一步，這對未來文化復興來說是相當重要的一步，也希望透過教材發表，引起更多人重視母語的重要。