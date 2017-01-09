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醬油放30多年 專家：不但能食用且更芳香

存放了30多年的醬油，外觀標籤已經部份損壞，但從中也看出歲月的痕跡。（翻擲於網路）

2017-01-09  15:30

〔記者林良哲、顏宏駿／彰化報導〕一位住在彰化縣的網友發文指出，家中有一瓶醬油存放了30多年，打開後飄出濃濃的豆醬香味，不知道能否食用？此文引起網友討論，彰化縣社頭鄉「新和春醬油」老闆張仕明表示，只要沒有酸敗的味道即可食用，但為了殺菌，最好再煮沸過一次。

這位網友指出，其老家保存一罐30多年之久的「大同」牌醬油，上面寫著「西螺名產」，應該是他的外祖母所留下來，醬油一直被放在牆角，直到昨天在掃地時，掃帚不小心碰觸到醬油的鐵蓋子，發現整個鐵蓋子已經鏽蝕，結果醬油中飄出濃濃的豆醬香味，原來的「清醬油」已經變成濃濃的「醬汁」，不但氣味濃厚，而聞起來應該沒壞。

針對此文，網友紛紛表達意見，有人認為，在2013年國產電影《總鋪師》劇情中，女主角正是拿出「就算稀釋10倍也有250年歷史」的陳年醬油，才打敗對手；有人則說，醬油照理說可以陳年存放，只要保存妥當，如果蓋子已鏽蝕就不大妙，最好丟掉；但有人說，碗裡的少許醬油讓空間充滿醬香味，拿來燉肉應該很讚！

然而，醬油放了這麼多年還能吃嗎？具有百年歷史的社頭鄉「新和春醬油」老闆張仕明表示，只要聞起來，沒有酸敗的味道，這瓶醬油仍可食用，但為了殺菌，食用前最好再煮沸過一次，風味不會變。

他說，傳統醬油靠鹽巴保存，在裝罐前會煮沸殺菌，再用鐵瓶蓋密封，只要放在陰涼處，風味不會變。他店裡就有一罐保存20年的「鎮店之寶」，味道甘美無比。

他強調，依政府規定，罐裝醬油的保存期限是2年，但他阿公傳下來，只要保存得宜並且密封完整，醬油靠鹽份可保存長久，最簡單的辨別法就是聞是否有腐敗味，若有腐敗味，表示已有細菌侵入，才不宜食用。

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  • 存放了30多年的醬油，標籤上還寫著「西螺名產」以及出產的醬油公司商標。（翻擲於網路）

    存放了30多年的醬油，標籤上還寫著「西螺名產」以及出產的醬油公司商標。（翻擲於網路）

  • 醬油的鐵蓋子已經鏽蝕。（翻攝於網路）

    醬油的鐵蓋子已經鏽蝕。（翻攝於網路）

  • 醬油倒出來之後，發出濃濃的豆醬香氣，絲毫沒有腐敗氣味。（翻擲於網路）

    醬油倒出來之後，發出濃濃的豆醬香氣，絲毫沒有腐敗氣味。（翻擲於網路）

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