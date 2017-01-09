招待弱勢享用愛心尾牙 尚缺盼各界捐助

藝人苗可麗與寒士阿美共同煮薑茶溫暖來領取尾牙邀請單的民眾。（記者楊綿傑攝）

2017-01-09 15:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕「第27屆寒士吃飽30」愛心尾牙今於華江河濱公園開始放送邀請單，吸引數百名街友及弱勢民眾排隊領取。人安基金會指出，距離愛心尾牙舉辦日期只剩2週，但活動經費仍尚缺4成，呼籲大眾能夠踴躍認桌及紅包，協助弱勢民眾能夠有個暖心的一頓飯。

由人安基金會與創世、華山共同舉辦的「第27屆寒士吃飽30」愛心尾牙，將於今年1月22日登場，預計同步於全台16處進行，參與人數約4萬人。其中台北地區將在總統府前廣場擺桌，招待3萬名包括街友、社會邊緣人、獨居長輩及單親媽媽等弱勢民眾。

今發送邀請單活動由藝人苗可麗擔任活動大使，她與受助寒士阿美在低溫下一同煮薑茶，分送給現場等候登記的寒士朋友，也鼓勵他們不要放棄希望好好生活。

人安基金會指出，上週五晚上起就開始通知寒士可以領取尾牙邀請單，將陸續進行發放，到當日尾牙舉辦時，也會在現場查驗核對身分，讓寒士受助的權益受到保障。