「重新發明電話」 秒懂第1代iPhone發表會

賈伯斯介紹第一代iPhone情形。（蘋果提供）

2017-01-09 15:20

〔記者陳炳宏／台北報導〕第1代iPhone於美國時間2007年1月9日，由當時蘋果公司執行長的史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）發布，至今已滿10週年，而正式發售則是在同年6月29日，2016年9月7日，蘋果公司則在舊金山推出第10代產品iPhone 7。

iPhone系列，可說是全球銷量第一大的智慧型手機，但當初到底發表會上賈伯斯是如何介紹iPhone的呢？其實很簡單，賈伯斯先用很短的時間，介紹一個具備音樂播放器iPod、電話（Phone）、與可以上網（Internet）的新產品，接著就帶出iPhone，賈伯斯並宣稱蘋果重新發明了電話。

接著，賈伯斯第一通電話是打給蘋果首席設計師，強納生·艾夫（Jony Ive），並跟強納生說，這是我第一通公開播出的電話。

然後賈伯斯接著使用iPhone上的地圖功能，尋找星巴克咖啡店（Starbucks），然後地圖上就秀出舊金山附近的所有星巴克，接著賈伯斯打給其中一家星巴克，店員接了電話後，調皮的賈伯斯跟對方說「我打錯電話了！」然後就掛掉電話。

事實上，iPhone最大的創新，應該是創造了App市集，讓手機不僅是手機，而是可以有百萬種不同App，隨時使用不同功能。

第一代iPhone，賈伯斯強調，這是結合iPod音樂播放器、電話、與上網功能的一項革命性新產品，一機抵三機。（翻攝Apple畫面）

賈伯斯用iPhone第一次公開撥電話，就是撥給蘋果首席設計師強納生。（翻攝蘋果影片）

第一代iPhone 就有HOME鍵，App也不多，有天氣、時鐘、行事曆、簡訊、電話、照片、地圖等基本功能。（蘋果提供）