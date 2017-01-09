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大考中心擬漲價 勞動部：沒受一例一休影響

2017-01-09  15:22

〔即時新聞／綜合報導〕大考中心主任黎建球今日指出，由於大考近年來報名人數下降，再加上一例一休實行，試務費用可能會增加1倍之多，若是沒辦法負擔，恐怕會調漲報名費。但勞動部隨後打臉，直指大考中心相關工作完全不受一例一休影響。

據《蘋果日報》報導，勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨解釋，就算是入闈出題的老師，經過勞資雙方同意後是可以調整例假，也就是最多可以連續12天入闈都不算違法，沒有受到一例一休的衝擊。

謝倩蒨指出，另外就監考老師來說，只要單週上班天數沒有6天，也就毫無休息日加班費的狀況，跟一例一休扯不上關係。

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  • 大考中心主任黎建球表示，受一例一休影響，試務費用恐增加一倍，或許得研擬漲報名費，但勞動部隨後表示，大考中心的監考和入闈老師毫無一例一休的問題。（記者吳柏軒攝）

    大考中心主任黎建球表示，受一例一休影響，試務費用恐增加一倍，或許得研擬漲報名費，但勞動部隨後表示，大考中心的監考和入闈老師毫無一例一休的問題。（記者吳柏軒攝）

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