大考中心擬漲價 勞動部：沒受一例一休影響
2017-01-09 15:22
〔即時新聞／綜合報導〕大考中心主任黎建球今日指出，由於大考近年來報名人數下降，再加上一例一休實行，試務費用可能會增加1倍之多，若是沒辦法負擔，恐怕會調漲報名費。但勞動部隨後打臉，直指大考中心相關工作完全不受一例一休影響。
據《蘋果日報》報導，勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨解釋，就算是入闈出題的老師，經過勞資雙方同意後是可以調整例假，也就是最多可以連續12天入闈都不算違法，沒有受到一例一休的衝擊。
謝倩蒨指出，另外就監考老師來說，只要單週上班天數沒有6天，也就毫無休息日加班費的狀況，跟一例一休扯不上關係。
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