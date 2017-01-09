停車位難找？ 車主備鐵板「搭橋」停進分道島

車主自備鐵板「搭橋」將車輛停進高架橋下的分道島中。

2017-01-09 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕開車民眾最頭痛的事情之一就是找不到停車位，有網友在臉書社團「我是五股人」中分享一張照片，只見車主直接將車輛開進高架橋下的分道島，正當眾人好奇車主是怎麼跨過分道島與一旁道路的水溝時，有網友解答說，車主為了跨過分道島的排水溝，自備鐵板「搭橋」停進分道島，停妥後再將鐵板收回，瞬間成為專屬停車場。

一名陳姓網友日前在臉書社團「我是五股人」張貼一張照片，一輛銀色小轎車停在高架橋下的分隔島中並留言表示:「五股車位真的一位難求，這位車主也太厲害了吧!找不出破綻如何停進去的耶!」，有網友看到後好奇問說「我每天經過每看一次就會想他怎麼停進去的?」、「這個停車方式是懸吊漂移進去的吧!？」，隨後就有網友出面解答表示，「車主有自備一個長度剛好超過水溝寬度的鐵板，等要進出才會從後車廂拿出來放，用完就收回車裡！」

但隨後，蘆洲警分局成州派出所長賴林賢接獲通報就在此篇貼文中留言呼籲，車輛停放於道路分道島上，雖未影響交通但已違反道交條例第56條罰則，本所除依規定予以告發外，另函請業管機關豎立禁停告示牌，希望可以殺雞儆猴，遏止附近居民停上分隔島的歪風。

一名陳姓網友在臉書社團「我是五股人」貼文討論車主是如何將車停進分道島中。