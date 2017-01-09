| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
出口傳捷報 去年12月出口正成長14％ 台中警車失控 撞上對向公車與轎車 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

3月到武陵綠色隧道跑鹿野馬拉松

3月25日到鹿野武陵綠色隧道跑一場沒有壓力的馬拉松。（記者王秀亭攝）

2017-01-09  14:50

［記者王秀亭／台東報導］3月到鹿野參加一場輕鬆無壓力的馬拉松賽！鹿野鄉策略聯盟、永安社區發展協會要以馬拉松帶動在地的旅遊觀光，讓民眾從武陵綠色隧道出發，透過運動認識鹿野鄉的特色景點。

鹿野馬拉松已連辦多年，今年首度將起迄地點從龍田村桐花大道，移師到永安村武陵綠色隧道，3月25日上午6時30分在鹿野武陵綠色隧道永安誠實商店集合，分為11公里健康組、21公里半馬拉松組及42.5公里的馬拉松組，活動中試圖串聯鄉內各景點，途經新豐社區七腳川廣場、永德土地公廟、鹿野高台大草皮、二層坪水橋、玉龍泉等鹿野知名的景點。

永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，這是一場沒有競賽獎金，卻有濃濃人情味的補給站、啦啦隊，及100的天然美景及新鮮空氣的馬拉松，活動報名至1月20日止，民眾可上#伊貝特報名網%%http://bao-ming.com/。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 馬拉松 鹿野
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：3月到武陵綠色隧道跑鹿野馬拉松


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.