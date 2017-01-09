3月到武陵綠色隧道跑鹿野馬拉松

3月25日到鹿野武陵綠色隧道跑一場沒有壓力的馬拉松。（記者王秀亭攝）

2017-01-09 14:50

［記者王秀亭／台東報導］3月到鹿野參加一場輕鬆無壓力的馬拉松賽！鹿野鄉策略聯盟、永安社區發展協會要以馬拉松帶動在地的旅遊觀光，讓民眾從武陵綠色隧道出發，透過運動認識鹿野鄉的特色景點。

鹿野馬拉松已連辦多年，今年首度將起迄地點從龍田村桐花大道，移師到永安村武陵綠色隧道，3月25日上午6時30分在鹿野武陵綠色隧道永安誠實商店集合，分為11公里健康組、21公里半馬拉松組及42.5公里的馬拉松組，活動中試圖串聯鄉內各景點，途經新豐社區七腳川廣場、永德土地公廟、鹿野高台大草皮、二層坪水橋、玉龍泉等鹿野知名的景點。

永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，這是一場沒有競賽獎金，卻有濃濃人情味的補給站、啦啦隊，及100的天然美景及新鮮空氣的馬拉松，活動報名至1月20日止，民眾可上#伊貝特報名網%%http://bao-ming.com/。