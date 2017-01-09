百劇之母 中央大學成立全台首創「崑曲博物館」
中央大學即將在今年5月成立全台首創的「崑曲博物館」，萬餘冊文獻、六千多筆影音資料，以及各式明清代以降的崑曲文物珍品，都將展現給世人眼前。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕中央大學特聘教授洪惟助長期投入崑曲研究，20多年來不僅蒐羅上萬筆文獻、千多筆影音資料，還珍藏明清代以降的崑曲珍品，如今即將成立全台首創的「崑曲博物館」，希望在校園推廣文化底蘊，他還說，其實台灣早在乾隆時期就有崑曲興盛的紀錄，將持續介紹「百劇之母」的魅力。
中央大學表示，崑曲2001年被聯合國教科文組織列為首批人類無形遺產，而中央大學文學院特聘教授洪惟助早期投入崑曲研究，1992年在校內成立戲曲研究室，多年進行崑曲文物研究與史料收藏，囊括明清以來的珍品，如京、崑劇大師俞振飛唯一的巾生褶子（衣袍），或是拍賣價近60萬人民幣（300萬台幣）的張充和手抄本《長生殿‧驚變》、《長生殿‧絮閣》、《牡丹亭‧遊園、驚夢、尋夢》等真跡。
其中與俞振飛的緣分，洪惟助說來感佩，當年中國與台灣政治因素，公校學者直到1989年起才能到中國，當時才開始與中國崑曲界接觸，而接觸到俞振飛時他已年逾九旬，雙方十分投緣，離開時曾向其索討一件戲服，俞振飛卻無奈說，因文革時期留下的文物不多，約2年多俞振飛辭世，他妻子輾轉將一件「今生折子」轉交，並說明：「是他（俞振飛）生前指定要給洪教授的」，才讓這世上唯一一件京、崑劇名角的戲袍，留在台灣手上。
洪惟助表示，許多人認為崑曲是外來戲劇，但事實上，台灣早在清代就有興盛的崑曲活動，如乾隆皇帝當年要修繕相關崑曲機構，台灣就有大筆捐款，而在光緒三年台灣也有相關崑曲演出紀錄，而且就算歷經日本統治時代也仍未中斷，顯在崑曲在台灣早已生根。
洪惟助表示，崑曲被譽為「百戲之母」，京劇、川劇、越劇等都有崑劇影子，但早期台灣崑曲研究的人少，中國也少人研究，而自己父親也愛看戲，小時候耳濡目染下，也漸漸對戲曲有濃厚興趣，一投入便十多年，經年累月下，在崑曲大師逐漸凋零的過程，有幸收集到許多珍貴的史料、紀錄，連中國、歐美等崑曲研究者，都必須來台灣取經。
洪惟助說，如今歷經多年研究，蒐羅了崑曲相關文獻多達1萬多冊、影音資料6千多筆，最後也在校方支持下，決定今年5月正式成立崑曲博物館，讓大學展現出文化底蘊，盼喚起國人正視，並盼持續發揚崑曲文化。
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