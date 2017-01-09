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斥資10億打造 統一食安檢驗中心啟用

統一企業（1216）「食品安全檢驗中心」已通過農藥殘留、動物用藥、重金屬、塑化劑、微生物、防腐劑、營養成分等514項測試檢驗認證。（圖由統一企業提供）

2017-01-09  14:42

〔記者楊雅民／台北報導〕統一企業（1216）斥資10億元打造的國家級「食品安全檢驗中心」今天正式啟用，已通過農藥殘留、動物用藥、重金屬、塑化劑、微生物、防腐劑、營養成分等514項測試檢驗認證。

統一的食安大樓建地面積約600坪，採4層樓建築，總樓層面積約2600坪，今天由統一企業董事長羅智先主持「食安大樓竣工啟用典禮」。

統一企業已取得衛生福利部TFDA及全國認證基金會TAF的實驗室認證，從2014年8月興建大樓初期取得111項測試檢驗認證，到目前已通過514項測試檢驗認證。

統一企業董事長羅智先表示，公司內部目前從事食品安全的各類專職人員近200人，未來隨著食安大樓的落成啟用，將投入更多的人力與設備，預防食安風險的發生。同時將繼續投入經費，提升檢驗能力，並秉持資源共享及共同維護台灣食安的責任，提供服務給尚無法購置設備或無資源可執行食品安全的中小型企業。未來也將擴大與國際大廠（如瑞典商Tetra Pak利樂包裝公司）合作，將食品安全的維護提升至國際級水平。

統一企業食品安全召集人盧榮宏表示，食品安全長期以來一直是統一企業的堅持與不變的承諾，新建構的「食品安全大樓」將為供應商管理、原物料管理、製程管理、產品安全風險管理等，作更嚴格的把關。

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  • 統一企業（1216）斥資10億元打造的國家級「食品安全檢驗中心」今天正式啟用（圖由統一企業提供）

    統一企業（1216）斥資10億元打造的國家級「食品安全檢驗中心」今天正式啟用（圖由統一企業提供）

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