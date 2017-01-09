浪子回頭 在監收容人悔改捐肝救老父

浪子回頭，在監張姓收容人（右）悔改捐肝救老父。（記者廖淑玲翻攝）

2017-01-09 14:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在社會逞凶鬥狠，持槍鬧事，被判刑近15年，仍在監服刑獲悉父親病危需要換肝，張姓收容人經3次戒護外醫門診檢查並配對成功，去年底順利捐贈60％肝臟給父親，回頭的浪子用愛讓家人再接納。

正在雲林第二監獄服刑的張姓收容人，因父親罹患酒精性肝硬化末期，合併食道靜脈出血，病情惡化隨時有生命危險，彰化基督教醫院醫師評估，唯有換肝才能挽回性命。

張姓收容人得知父親需要換肝後便主動要求安排檢驗比對，雲二監典獄長吳承鴻肯定該名受刑人捐肝的孝心指示所屬全力配合。

獄方帶著張男經過3次戒護外醫門診檢查，終於在去年11月下旬配對成功，並由彰化基督教醫院排定去年12月22日施行換肝手術，歷經5個多小時的手術時間，張男順利捐贈60％的肝臟給父親，12月29日出院返監療養，父子復原狀況都非常好。

吳承鴻說，張姓收容人配業在烘焙班負責麵包製作，為了能符合烘焙班的遴選條件，特別戒除十多年的吸菸習性，已在烘焙班作業約半年，表現良好，每個月勞作金有近萬元收入，已匯款補貼家用2至3萬元，如今再捐肝救父，讓他的母親激動地說沒有白疼這個兒子。

張男後悔地說，前半輩子做了許多讓家人難過傷心的事，如今只是略盡人子應有孝道，也希望能換回父親的健康，以免遺憾終身。