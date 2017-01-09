貧婦種高麗菜遇價崩 賴坤成服務處認購熱銷
2017-01-09 14:55
漂亮的高麗菜，卻遇到不漂亮的價格。（記者黃明堂翻攝）
［記者黃明堂／台東報導］台東一位陳姓單親媽媽，獨自扶養5名年幼子女，原本採荖葉的穩定收入被尼伯特毀了，獲好心人免費提供農地種高麗菜，卻遇價崩滯銷，前立委賴坤成服務處伸援手，全部收購，透過網路熱銷。
台東很多農民靠種植荖葉，也有很多人受雇採收或撿荖葉工人來賺取穩定收人，但去年的尼伯特風災，毀損了8成荖葉園，多數在復建中或改植其它作物，不少人失去了經濟來源。
賴坤成服務處助理林建宏說，這位單親媽媽離婚後，獨自扶養5名子女，風災之前撿荖葉維生，無奈風災過後、荖葉棚架全毀，讓他們的生活頓失依靠，工作沒了，她除了四處打零工，也獲得善心人士暫借面積一分多的農地。
他說，兩個月前，高麗菜一斤要130元，她當時種了將近千棵，現在要收成，價格崩盤，但每天一早，仍然摸黑採收，以機車載幾十顆到鯉魚山下賣，一斤只有10塊錢，還是得賣。
林建宏透過社福機關得知此個案，找上她接洽，對她後續尚未採收的高麗菜全部認購，再透過臉書銷售，短短兩天，預購的反應熱烈。
林建宏說，陳婦對善心人士出借的農地，充分利用，除了種高麗菜，還間植地瓜及青椒，希望她不必為高麗菜煩腦，好好種其它作物，為家計多賺些收入。
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