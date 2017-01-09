教心智障礙者法治觀念 高大社團獲獎

法服社社長施佑諭（中）楊紫婷（右）、王獻鋒等3名學生。（記者蔡清華翻攝）

2017-01-09 14:44

〔記者蔡清華／高雄報導〕由高雄大學法學院學生組成的法律服務社，以自創桌遊推廣法律常識、投入心智障礙者法治教育、贏得「國際通商盃大專院校法律公益服務競賽」冠軍，並獲獎金10萬元。

高大法服社社長施佑諭領軍，與楊紫婷、王獻鋒等3名學生，已連續兩年

贏得這項殊榮，施佑諭認為，與去年奪冠原因相同，高大法服社不只推廣法治教育、法律諮詢，也關心發生在周遭的法律案件，以及社會弱勢團體，尤其多數心智障礙者，更是弱勢中的弱勢。

他說，心障者常因過度單純受騙，甚至背負刑案仍不自知，以及遭遇法律問題，擔心被指責而悶著不說，導致事態益發嚴重到難以收拾，但較少法律人願意花費時間精力輔導、協助建立法治觀念。

高大法服社不僅舉辦「智能障礙者精神鑑定及訊問技巧」研討會，也密集與「財團法人心路社會福利基金會」合作，為智障者進行法治教育。

「坦白說，成效不好！」施不諱言，其理解力、記憶力不若一般民眾，即便重複解釋勉強理解，才過了幾分鐘又忘了。社員們不氣餒，改採陪伴中學習，減少台上講課，增加與心障者互動，透過小圈圈式聊天，讓其分享曾遭遇的法律問題，再與社工員、義務律師協力解決。

未來展望則是將法治教育延伸至心障者家屬、輔導志工，擴大保護能量，此外也希望系統式彙整心障者經常遭遇的法律問題，提供各界參考。