葉問上身？ 告示當木人樁當街練功
2017-01-09 14:58
男子朝著告示牌不斷出拳。
〔即時新聞／綜合報導〕我要打十個？有網友昨天晚間在新北市淡水散步時，發現一名男子自稱是葉問的師兄，將一旁的告示牌當作是電影葉問中用來練功的木人樁，不斷出拳踢腳，更煞有其事的使出連環快拳，網友拍下影片上傳到臉書社團「細說淡水」，瞬間吸引網友熱烈討論。
影片中只見，一個穿著黃色背心的男子，對著旁邊的告示牌，先以慢打的方式對著告示牌一陣狂毆，隨後在補上電影葉問中，多次擊倒對手的連環快拳，朝著告示牌狂毆，影片上傳到臉書社團「細說淡水」，網友看完影片後大讚男子「不錯欸，打的有模有樣」，也有網友笑稱說「有嘗試切他中路嗎?」，更有網友笑問「可以打十個嗎」
男子手腳並用朝著告示牌出拳腳踢。
網友將影片上傳致臉書地方社團「細說淡水」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 〈熱門族群〉蝴蝶效應 造紙股開春我最強
- 《小檔案》花蓮三山國王廟 雲林分靈
- 加國愛心餐廳 外帶也免費
- 低胸討拍 網友酸海倫清桃「不是說完就要退演藝圈？」
- 澎湖5女密室燒炭》陳家長女清醒 解謎關鍵
- 《金球獎╱最佳男配角》屌爆俠爆冷奪獎
- 〈台股青紅燈〉一例一休爛攤怎收場?
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 自由共和國》飯田將史／川普新政權下的習核心
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- AKB成人式登場！珠理奈發豪語、馬嘉伶大紅和服現身
- 1/9重要財經新聞一覽
- （影音）「犯出道8年犯最大的錯」 BY2妹上台說錯話
- 亂彈阿翔髮柔順 遭虧誤為田馥甄
- 《制霸青春》結局哭慘 導演：青春就是有遺憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 More than 200 Taiwanese deportees still in China
- 中國漁船又撈過界 船長自斷3指求饒
- 施易男事母至孝 新歌藏孝心
- 沉浸幸福停工1年半 伊能靜宣布復出
- 捏造混血留洋裝闊 海倫清桃尬陳宣儒
- NBA》受傷又腦震盪 爵士主控歸隊堅持打滿
- 《金球紅毯》艾瑪史東角逐女主角 性感深V博好運
- 出面揭露心路歷程 張憲義：絕非出賣台灣
- 女子遭潑油縱火 燒傷面積40％
- 賊性不改！舊地重偷 同一馬路旁再度被逮捕
- 根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍
- 馮光遠閃退時力 李茂生為黃國昌這樣說...
- 是誰這麼狂？ 2個字就值33億
- 首檔VR遊戲將上市 唯晶科技明年中上櫃
- 金球獎今登場 頒獎典禮看點在這裡
- 雲林喜迎燈會 邀新住民逗鬧熱
- 自由廣場》柯文哲改革北農 要有氣魄
- 雄獅2016年12月營收年增16.7％
- 小明明驟逝 葉青返台哀慟逾恆
- 《金球紅毯》賈斯汀老婆陪走 辣送 「東西半球」
- 視障學鋸琴 跳脫禁錮走出新路
- 去年12月營收增2.14％ 英業達跳空站上季線
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：葉問上身？ 告示當木人樁當街練功
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分