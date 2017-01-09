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葉問上身？ 告示當木人樁當街練功

男子朝著告示牌不斷出拳。

2017-01-09  14:58

〔即時新聞／綜合報導〕我要打十個？有網友昨天晚間在新北市淡水散步時，發現一名男子自稱是葉問的師兄，將一旁的告示牌當作是電影葉問中用來練功的木人樁，不斷出拳踢腳，更煞有其事的使出連環快拳，網友拍下影片上傳到臉書社團「細說淡水」，瞬間吸引網友熱烈討論。

影片中只見，一個穿著黃色背心的男子，對著旁邊的告示牌，先以慢打的方式對著告示牌一陣狂毆，隨後在補上電影葉問中，多次擊倒對手的連環快拳，朝著告示牌狂毆，影片上傳到臉書社團「細說淡水」，網友看完影片後大讚男子「不錯欸，打的有模有樣」，也有網友笑稱說「有嘗試切他中路嗎?」，更有網友笑問「可以打十個嗎」

男子手腳並用朝著告示牌出拳腳踢。

網友將影片上傳致臉書地方社團「細說淡水」。

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相關關鍵字： 木人樁 練功 葉問
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標題：葉問上身？ 告示當木人樁當街練功


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