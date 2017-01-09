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華信接手興航虧千萬 北花航線恐有「斷線」危機

華信去年12月1日起接手北花航線，傳出已虧損千萬。（資料照，記者王峻祺攝）

2017-01-09  14:48

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空停飛後，華信航空承接其台北至花蓮航線，去年12月1日首航，但現在卻傳出由於載客率不佳，華信航空接手至今已虧損千萬，「北花航線」恐面臨「斷線」危機。

綜合媒體報導，復興航空無預警停飛後，華信航空承擔原興航所有航線，包含北花、中花及高花等三條國內航線，雖然華航董座何煖軒曾保證過，一定會善盡社會責任，保障花蓮航線不會斷；現在卻傳出華信航空接手至今已虧損千萬，華信已向民航局提出減少班次與免降落費等要求來降低虧損，由於當初華信接手時表示暫時接首航線至2月15日，「北花航線」恐有斷線危機。

花蓮縣政府不滿表示，如果航線說斷就斷，怎麼對得起東部民眾，強調蘇花公路、鐵路等陸路交通容易受天氣影響中斷，台北花蓮航線有存在必要，也盼政府能出面處理。

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相關關鍵字： 停航 斷線 興航停飛 花蓮 華信航空 載客率
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