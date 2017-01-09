年後轉職潮來了 近9成上班族想跳槽
［記者吳柏緯／台北報導］年後轉職潮來了！根據Yes123求職網統計，高達88.9%的勞工想在農曆年後換工作，比例創下近7年新高。中鋼、富邦金與台積電則成為最想跳槽的公司，跳槽族自評，跳槽後大約可以加薪4348元。
yes123求職網今公布「年後跳槽與海外上工調查」，調查顯示，高達88.9%的上班族透露，在雞年農曆年後想換工作，比例不但高於去年的87.1%，更創2011年以來新高。
Yes123發言人楊宗斌指出，有起心動念在年後跳槽的人數約有792萬人，占所有受雇勞工的88.9%，比例大約回到7年前經濟復甦時的水準。他分析，主要是因為景氣有復甦的跡象，民眾預期能透過跳槽獲得更好的薪資，因此人數上升。
根據這份調查結果顯示，上班族自我評估，若在農曆年後跳槽，平均可以加薪4348元，也是近7年最高。最受上班族青睞的跳槽公司分別為中鋼、富邦金與台積電。
不只渴望年後跳槽，其中也有不少人表示想順便轉換跑道。調查顯示，年後跳槽族中，有高達7成的人打算轉行，理想的轉入產業第一名為科技資訊。楊宗斌分析，科技業雖然工時長，然而面對薪水停滯16年的情況，福利與薪資水準都較一般產業好，因此成為轉職的首選。
除了轉行，也有80.3%的上班族透露，考慮到海外尋找工作的機會，最熱門的工作地區分別為「日本」、「美國」以及「香港或澳門」。受訪者自評，赴海外求職的平均月薪，將比目前在台灣領的月薪多出121.3%，等於是拿到2.213倍的薪資！若以經常性薪資39167元估算，海外赴任的月薪，大約希落在台幣87K左右的水準。
不過楊宗斌表示，離鄉背井工作，除了要放下熟悉的家人與生活環境，還得擔心當地物價，是否導致開銷過大，賺的錢甚至不夠花，所以如果前往海外工作，除了薪水較高這項誘因外，也要全盤考量。
近期不少產業傳出年前裁員或改用約聘雇的人力，楊宗斌認為，年底人力縮減屬於正常現象，與一例一休的勞動新政關係不大。他提醒，到農曆年前都可能有裁員的情況。
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