保特瓶、塑膠杯變花燈 建國國中學生飆創意

建國國中學生回收飲料塑膠杯，創作出雪人花燈。（記者陳燦坤攝）

2017-01-09 14:16

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港建國國中今天舉行環保花燈點燈儀式，一個個保特瓶與塑膠杯經同學回收，組合成雪人、龍舟等不同造型花燈，學校希望藉由這次活動，鼓勵同學發揮創意，達到垃圾減量目的。

建國國環保花燈今天由縣長李進勇等人主持點燈，一盞盞彩色燈泡在學生創作的花燈亮起，宛如一個小型燈會，因作品強調環保，學生採用的材質大部分都來自回收場或垃圾場的保特瓶，經清洗、著色，再組合成龍舟、雪人等造型。

多位參與雪人製作的學生當初就是看到同學每天吃早餐，喝豆漿遺留下不少塑膠杯，便以塑膠杯當作創作素材，過程中他們曾統計過校園的塑膠杯在短短3天竟多達200多個，數量相當驚人，也間接喚起他們對環保重視，體認垃圾減量重要性。