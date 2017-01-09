| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
出口傳捷報 去年12月出口正成長14％ 台中警車失控 撞上對向公車與轎車 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

保特瓶、塑膠杯變花燈 建國國中學生飆創意

建國國中學生回收飲料塑膠杯，創作出雪人花燈。（記者陳燦坤攝）

2017-01-09  14:16

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港建國國中今天舉行環保花燈點燈儀式，一個個保特瓶與塑膠杯經同學回收，組合成雪人、龍舟等不同造型花燈，學校希望藉由這次活動，鼓勵同學發揮創意，達到垃圾減量目的。

建國國環保花燈今天由縣長李進勇等人主持點燈，一盞盞彩色燈泡在學生創作的花燈亮起，宛如一個小型燈會，因作品強調環保，學生採用的材質大部分都來自回收場或垃圾場的保特瓶，經清洗、著色，再組合成龍舟、雪人等造型。

多位參與雪人製作的學生當初就是看到同學每天吃早餐，喝豆漿遺留下不少塑膠杯，便以塑膠杯當作創作素材，過程中他們曾統計過校園的塑膠杯在短短3天竟多達200多個，數量相當驚人，也間接喚起他們對環保重視，體認垃圾減量重要性。

廣告
  • 建國國中環保花燈今天點燈。（記者陳燦坤攝）

    建國國中環保花燈今天點燈。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保特瓶 塑膠杯 建國國中 花燈
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：保特瓶、塑膠杯變花燈 建國國中學生飆創意


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.