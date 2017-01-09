保特瓶、塑膠杯變花燈 建國國中學生飆創意
2017-01-09 14:16
建國國中學生回收飲料塑膠杯，創作出雪人花燈。（記者陳燦坤攝）
〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港建國國中今天舉行環保花燈點燈儀式，一個個保特瓶與塑膠杯經同學回收，組合成雪人、龍舟等不同造型花燈，學校希望藉由這次活動，鼓勵同學發揮創意，達到垃圾減量目的。
建國國環保花燈今天由縣長李進勇等人主持點燈，一盞盞彩色燈泡在學生創作的花燈亮起，宛如一個小型燈會，因作品強調環保，學生採用的材質大部分都來自回收場或垃圾場的保特瓶，經清洗、著色，再組合成龍舟、雪人等造型。
多位參與雪人製作的學生當初就是看到同學每天吃早餐，喝豆漿遺留下不少塑膠杯，便以塑膠杯當作創作素材，過程中他們曾統計過校園的塑膠杯在短短3天竟多達200多個，數量相當驚人，也間接喚起他們對環保重視，體認垃圾減量重要性。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 〈熱門族群〉蝴蝶效應 造紙股開春我最強
- 《小檔案》花蓮三山國王廟 雲林分靈
- 加國愛心餐廳 外帶也免費
- 低胸討拍 網友酸海倫清桃「不是說完就要退演藝圈？」
- 澎湖5女密室燒炭》陳家長女清醒 解謎關鍵
- 《金球獎╱最佳男配角》屌爆俠爆冷奪獎
- 〈台股青紅燈〉一例一休爛攤怎收場?
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 自由共和國》飯田將史／川普新政權下的習核心
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- AKB成人式登場！珠理奈發豪語、馬嘉伶大紅和服現身
- 1/9重要財經新聞一覽
- （影音）「犯出道8年犯最大的錯」 BY2妹上台說錯話
- 亂彈阿翔髮柔順 遭虧誤為田馥甄
- 《制霸青春》結局哭慘 導演：青春就是有遺憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 More than 200 Taiwanese deportees still in China
- 中國漁船又撈過界 船長自斷3指求饒
- 施易男事母至孝 新歌藏孝心
- 沉浸幸福停工1年半 伊能靜宣布復出
- 捏造混血留洋裝闊 海倫清桃尬陳宣儒
- NBA》受傷又腦震盪 爵士主控歸隊堅持打滿
- 《金球紅毯》艾瑪史東角逐女主角 性感深V博好運
- 出面揭露心路歷程 張憲義：絕非出賣台灣
- 女子遭潑油縱火 燒傷面積40％
- 賊性不改！舊地重偷 同一馬路旁再度被逮捕
- 根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍
- 馮光遠閃退時力 李茂生為黃國昌這樣說...
- 是誰這麼狂？ 2個字就值33億
- 首檔VR遊戲將上市 唯晶科技明年中上櫃
- 金球獎今登場 頒獎典禮看點在這裡
- 雲林喜迎燈會 邀新住民逗鬧熱
- 自由廣場》柯文哲改革北農 要有氣魄
- 雄獅2016年12月營收年增16.7％
- 小明明驟逝 葉青返台哀慟逾恆
- 《金球紅毯》賈斯汀老婆陪走 辣送 「東西半球」
- 視障學鋸琴 跳脫禁錮走出新路
- 去年12月營收增2.14％ 英業達跳空站上季線
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：保特瓶、塑膠杯變花燈 建國國中學生飆創意
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分