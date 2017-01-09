他拍到月球三條線 周銀王盼專家解謎

2017-01-09 14:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市天文協會榮譽理事長周銀王昨晚在自家門口拍到月球表面三條線，他將照片張貼上臉書，引起網友熱議。網友妙答是「民族路、民生路、民權路」，不過最讓網友好奇的還是，這三條線到底是怎麼產生的？

今年68歲的周銀王，從事天文觀測已逾30年。他說，過去觀測月球表面，就存在有這三條線，至於怎麼形成的，希望有專家能來解謎。

周銀王說，這張照片是昨晚七點多，他在住家門口前，利用行星攝影機裝設在天文望遠鏡上所拍攝，約錄影2分鐘，透過電腦軟體，將1700多張的影像疊圖而成，才會這麼清晰。

周銀王將照片張貼上臉書後，網友十分驚訝，紛紛留言表達意見。有網友說是「中正路、中山路和府前路」「民族路、民生路、民權路。」「隕石撞擊的」還有人說是「有人飆車」。

一名蘇姓網友則懷疑說，「這是『生物文明的產物』，也就是『人為』的！難道從阿姆斯壯登月後，人類就沒人再上去了嗎？這些強權國家，到底有沒有在上面做了什麼事！？」「趕快轉給NASA…」

周銀王則回應說，「應該是台三線」「拍到我的額頭都有三條線了」。