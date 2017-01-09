他拍到月球三條線 周銀王盼專家解謎
2017-01-09 14:02
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市天文協會榮譽理事長周銀王昨晚在自家門口拍到月球表面三條線，他將照片張貼上臉書，引起網友熱議。網友妙答是「民族路、民生路、民權路」，不過最讓網友好奇的還是，這三條線到底是怎麼產生的？
今年68歲的周銀王，從事天文觀測已逾30年。他說，過去觀測月球表面，就存在有這三條線，至於怎麼形成的，希望有專家能來解謎。
周銀王說，這張照片是昨晚七點多，他在住家門口前，利用行星攝影機裝設在天文望遠鏡上所拍攝，約錄影2分鐘，透過電腦軟體，將1700多張的影像疊圖而成，才會這麼清晰。
周銀王將照片張貼上臉書後，網友十分驚訝，紛紛留言表達意見。有網友說是「中正路、中山路和府前路」「民族路、民生路、民權路。」「隕石撞擊的」還有人說是「有人飆車」。
一名蘇姓網友則懷疑說，「這是『生物文明的產物』，也就是『人為』的！難道從阿姆斯壯登月後，人類就沒人再上去了嗎？這些強權國家，到底有沒有在上面做了什麼事！？」「趕快轉給NASA…」
周銀王則回應說，「應該是台三線」「拍到我的額頭都有三條線了」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 知 名廣播人葛大衛 向學生集資購股涉詐
- 棒球》是真的！曼尼復出穿上高知鬥犬球衣
- 犯後不知反省與悔改法官判罰金加倍
- 整修人行道有夠慢 商家罵翻
- 台北》卡位停汽車 「機車鎖溝蓋」無法罰
- 高爾夫》J.湯瑪斯力退松山英樹 SBS冠中冠高球賽奪冠
- 秘魯發現疑似外星人？古城驚見詭異3爪手掌
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 夢幻機車牌 台東開放上網競標
- 明星走了 殺人鯨表演秀停了
- 《星期專訪》川普效應 加大台商自中國搬移動力 葉銀華︰政府應祭優惠 招回台商
- Janet 偏鄉倒奶傳送愛
- 黨主席競爭激烈 洪秀柱：我一點也沒感覺！
- 兩千人挑戰鎮西堡超馬 上演求婚記
- 哽咽談蔣經國 吳敦義宣布參選國民黨主席
- 鮮肉團出道 還沒賺錢先貼錢
- 自信心爆炸！李光洙「不輸宋仲基」 《RM》集體崩潰
- 又自燃？ 台鐵高雄檢車段舊址傳火警
- 《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過
- 〈旅遊的滋味〉雨霧蒼茫訪幽境──雙龍瀑布
- 中國無極限 微整型密醫培訓5天就開工
- 火箭戰暴龍搶本季第30勝 今日轉播與賽事預告
- 台北市議會預算協商 今打二備金攻防戰
- 經典賽》新規則上路 各隊投手深度將增強
- 德州州長開3小時車 只為與蔡總統見面
- 《中英對照讀新聞》World’s last wild frankincense forests are under threat 地球最後一座乳香林瀕危
- 馮光遠閃退時力 李茂生為黃國昌這樣說...
- 《金球獎》分手泰勒絲人氣回歸 洛基帥翻紅毯
- 德州州長新聞稿 直稱蔡英文是「台灣總統」
- 貨輪撞毀祥湧6號 金昌6號幫忙拖回
- Fed理事︰美低利率太久 商用不動產市場是隱憂
- 首檔VR遊戲將上市 唯晶科技明年中上櫃
- 自由廣場》《青年論政》在反年金改革者的包圍裡思考
- 上班一族1月徵文─360行工作照
- 持毒偷車男子 騎贓車逆向逃逸被警方踢倒就逮
- 姑婆芋紅了！ 警方靠它讓山老鼠認罪
- 汽車零件廠英利-KY 明發可轉債
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：他拍到月球三條線 周銀王盼專家解謎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分