| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新莊公寓傳女子陳屍自宅 太陽穴遭槍擊 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

他拍到月球三條線 周銀王盼專家解謎

2017-01-09  14:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市天文協會榮譽理事長周銀王昨晚在自家門口拍到月球表面三條線，他將照片張貼上臉書，引起網友熱議。網友妙答是「民族路、民生路、民權路」，不過最讓網友好奇的還是，這三條線到底是怎麼產生的？

今年68歲的周銀王，從事天文觀測已逾30年。他說，過去觀測月球表面，就存在有這三條線，至於怎麼形成的，希望有專家能來解謎。

周銀王說，這張照片是昨晚七點多，他在住家門口前，利用行星攝影機裝設在天文望遠鏡上所拍攝，約錄影2分鐘，透過電腦軟體，將1700多張的影像疊圖而成，才會這麼清晰。

周銀王將照片張貼上臉書後，網友十分驚訝，紛紛留言表達意見。有網友說是「中正路、中山路和府前路」「民族路、民生路、民權路。」「隕石撞擊的」還有人說是「有人飆車」。

一名蘇姓網友則懷疑說，「這是『生物文明的產物』，也就是『人為』的！難道從阿姆斯壯登月後，人類就沒人再上去了嗎？這些強權國家，到底有沒有在上面做了什麼事！？」「趕快轉給NASA…」

周銀王則回應說，「應該是台三線」「拍到我的額頭都有三條線了」。

廣告
  • 天文迷周銀王在自家門口拍到月球表面三條線。（圖由周銀王提供）

    天文迷周銀王在自家門口拍到月球表面三條線。（圖由周銀王提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三條線 月球 網友
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：他拍到月球三條線 周銀王盼專家解謎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.