「呷飽未」辦桌主題展 來駁二用眼睛呷辦桌

駁二當代館以辦桌文化作為主軸,推出「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展。(記者黃佳琳攝)

2017-01-09 14:09

〔記者黃佳琳/高雄報導〕「呷飽未」是民間慣用的親切問候,每逢重要節慶或人生大事也必有團聚飯局,飲食已成為人們傳遞情感的重要媒介。駁二當代館以辦桌文化作為主軸,即日起推出「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展,從古早傳統到創新概念,讓觀眾體驗一次品嚐新舊好滋味。

「呷」展入口處有一雙顯眼喜氣的大紅筷,指向一旁的「轉運蘇珊」餐桌轉盤,上頭分布10道幸運料理,吸引許多民眾前來試試手氣,轉動明年的好運勢,也呼應古早菜菜名特有的祝福寓意。最受歡迎的袖珍廚房模型,不管是料理鼠王場景,或是古早味的肉粽攤,都能以細緻的作工與氛圍的營造引發民眾共鳴。

「來啦,多呷些!」則帶觀眾一次嚐盡人生9大宴席料理,從出生滿月宴祝福孩子一生不愁吃穿的八寶油飯,新居落成的象徵全家美滿的全雞料理,生日壽宴上菊花別甲這道菜則是帶有烏龜象徵長壽的寓意,直至人生終點來生宴中的三角肉,暗示著宴席主人傳達給客人的沉痛心情,以剪紙的插畫風格呈現,讓觀眾了解更多辦桌宴席的料理故事。

「包菜尾則是辦桌最完美的句點,展場中共藏有12道好料印章,讓民眾看展之餘也可以打包一桌好菜帶回家;「呷飽未 How Do You Do」結合豐富精采的辦桌故事及多元創作媒材,適合年節期間大人小孩闔家觀賞,更多資訊可上駁二官網與FB關注查詢。