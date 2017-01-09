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「呷飽未」辦桌主題展 來駁二用眼睛呷辦桌

駁二當代館以辦桌文化作為主軸，推出「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展。（記者黃佳琳攝）

2017-01-09  14:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「呷飽未」是民間慣用的親切問候，每逢重要節慶或人生大事也必有團聚飯局，飲食已成為人們傳遞情感的重要媒介。駁二當代館以辦桌文化作為主軸，即日起推出「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展，從古早傳統到創新概念，讓觀眾體驗一次品嚐新舊好滋味。

「呷」展入口處有一雙顯眼喜氣的大紅筷，指向一旁的「轉運蘇珊」餐桌轉盤，上頭分布10道幸運料理，吸引許多民眾前來試試手氣，轉動明年的好運勢，也呼應古早菜菜名特有的祝福寓意。最受歡迎的袖珍廚房模型，不管是料理鼠王場景，或是古早味的肉粽攤，都能以細緻的作工與氛圍的營造引發民眾共鳴。

「來啦，多呷些！」則帶觀眾一次嚐盡人生9大宴席料理，從出生滿月宴祝福孩子一生不愁吃穿的八寶油飯，新居落成的象徵全家美滿的全雞料理，生日壽宴上菊花別甲這道菜則是帶有烏龜象徵長壽的寓意，直至人生終點來生宴中的三角肉，暗示著宴席主人傳達給客人的沉痛心情，以剪紙的插畫風格呈現，讓觀眾了解更多辦桌宴席的料理故事。

「包菜尾則是辦桌最完美的句點，展場中共藏有12道好料印章，讓民眾看展之餘也可以打包一桌好菜帶回家；「呷飽未 How Do You Do」結合豐富精采的辦桌故事及多元創作媒材，適合年節期間大人小孩闔家觀賞，更多資訊可上駁二官網與FB關注查詢。

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  • 最受歡迎的袖珍廚房模型。（記者黃佳琳攝）

    最受歡迎的袖珍廚房模型。（記者黃佳琳攝）

  • 「呷」展入口處有一雙顯眼喜氣的大紅筷，指向一旁的「轉運蘇珊」餐桌轉盤，上頭分布10道幸運料理，吸引許多民眾前來試試手氣。（記者黃佳琳攝）

    「呷」展入口處有一雙顯眼喜氣的大紅筷，指向一旁的「轉運蘇珊」餐桌轉盤，上頭分布10道幸運料理，吸引許多民眾前來試試手氣。（記者黃佳琳攝）

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