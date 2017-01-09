助癲癇病友 雲林基督教醫院揮毫義賣

雲林基督教醫院今辦春聯揮毫義賣，幫助癲癇病友募款。（記者陳燦坤攝）

2017-01-09 13:51

〔記者陳燦坤／雲林報導〕西螺雲林基督教醫院幫助縣內弱勢癲癇病友募款，今天邀雲林縣濁水溪畫法協會會員揮毫寫春聯義賣，所得協助病友就醫或發放獎助學金，同時呼籲病友及家屬勇敢站出來接受治療。

雲林縣濁水溪書法協會6位會員今天齊聚雲林基督教醫院大廳，提筆流利地寫出一幅幅春聯，就診患者或家屬相繼認購，整座大廳洋溢著過年的歡樂氣息，醫院強調這些春聯義賣所得將用於幫助雲林縣弱勢癲癇病友就診，或發送獎助鼓勵他們求學。

雲林基督教醫院指出，根據醫界統計，罹患癲癇病友的比率佔總人口百分之3，縣內弱勢的病友不少，亟需大家關懷並伸出援手，受到傳統觀念影響，許多病友與家屬避諱就醫，反而無助於病症控制，醫院冀望病友能夠勇敢到醫院就醫。