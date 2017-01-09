1台不到2萬Zenbo醫療機器人 今「上工」了

1台不到2萬Zenbo醫療機器人可跟小朋友互動。（記者張聰秋攝）

2017-01-09 14:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕機器人取代人力已成世界趨勢，因應1例1休造成的人事成本，彰化秀傳醫院引進10台Zenbo醫療機器人，今天正式「上工」，在兒童病房「上線」，與小病患簡單對話互動，小朋友看到這台小1號、外型類似Pepper類人型機器人，會播放卡通影片，可以轉移小病患治療病痛的注意力，更因造型超萌，有療癒效果，直呼好可愛。

這台由華碩生產的醫療機器人Zenbo，由實驗室走進醫院病房，彰化秀傳醫院院長李佩淵說，機器人運用廣泛，外型設計Q版可愛，院方引進的Zenbo機器人，不僅具有療癒功能，可以跟病人簡單的對話互動、語音播打電話、說故事、播放影片等，每台1萬9999元，院方擬陸續置放在兒童病患和老人長照和日托等長照中心，跟病患互動。

由於機器人不受勞基法的約束，沒有工時和加班的問題，相對可以替代部分醫療人力，院方引進10台Zenbo，初步擬用在跟小朋友互動，放影片、對話、視訊，讓小朋友覺得有「玩偶」機器人相伴，不再排斥畏懼住院。

現階段Zenbo機器人剛由實驗室走入醫院，初期發展具基本功能性，日後再研發再精進，可逐漸完全取代人力。

不過，衛生局長葉彥伯表示，機器人用在單純互動，不是那麼專業性，是不需要經過認證就可以的，不過，若將來涉及疾病醫療行為，機器人的軟體就要比照醫療儀器經過中央主管機關的醫療認證，好比說，若運用在包藥、給藥等行為時，就需在醫療法規範通過認證。

相關影音（秀傳醫院提供）