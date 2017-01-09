1盤1680元的烏魚膘攤商 已搬離六合夜市

高雄六合夜市的天價攤商已經搬離。（資料照，民眾提供）

2017-01-09 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕在高雄六合夜市的1家海鮮攤，日前向客人賣出天價烏魚膘，1盤竟然要價1680元，引起各界的批評。隨後攤商出面道歉，仍被房東收回攤位，現在這家賣天價食品的攤販已經搬離。

據《蘋果日報》報導，六合夜市發展促進會主委莊其章透露，海鮮攤商原本還希望能採取臨時攤的方式，繼續留在夜市裡，不過，這個人實在是屢勸不聽，又不斷引起糾紛，光是烏魚膘事件後，各個商家的整體的業績就掉了10%至20%，所以實在無法讓他留下來。

莊其章強調，夜市的大多數攤商都是老實在做生意，這名海鮮攤商卻弄壞了夜市的名譽，之後會多加監督攤販的行為，不僅要有確實的標價，受家也要合理。