華航A350獲TheDesignAir 2016雙料設計大獎

華航A350 獲TheDesignAir 2016雙料設計大獎（華航提供）

2017-01-09 13:39

〔記者甘芝萁／台北報導〕知名國際航空設計評鑑 TheDesignAir 公布「2016 讀者年度票選大獎」以及「2016 航空設計大賞」，中華航空新世代產品以嶄新設計美學驚艷評審團及全球讀者，並與全新 A350 客機之豪華商務艙勇奪雙項設計大獎，為國籍唯一入選之航空公司，再次將台灣品牌打響國際名聲。

TheDesignAir 自 2012 年由航空品牌資深顧問 Jonny Clark 在美國創立，至今是第四年舉辦航空品牌評比，評論聚焦航空客艙設計與整體品牌，常見於航空業界刊物及國際媒體，為國際航空產業設計美學的新興指標。本次更首度進行分類票選，由世界各地讀者進行投票，選出全球航空公司最佳的客艙、機身彩繪、制服、貴賓室設計等。華航以新世代產品及 A350 新機分別榮獲「2016 最佳商務艙設計 （Best Business Class Design）」、「2016 最佳全新商務艙 （Best New Business Class）」雙料獎項。

中華航空 2016 年領先國內業界引進最新型空中巴士 A350-900XWB 新世代中長程客機，以「最科技、最環保、最節能、最寬敞、最安靜」著稱。新機跳脫以往暗色為主的傳統客艙設計，加入年輕創新發想，金屬光感的異材質拼接為客艙增添時尚現代感。客艙挑高遼闊視野，打造獨立私人空間，配備符合人體工學的智慧座椅，輕易就可進入深層睡眠，提供量身訂做的舒適飛行，別出心裁的設計成功贏得全球旅客讚賞。

華航新世代 A350 機隊自 2016 年 9 月正式推出後，短時間內接連奪獎，包括榮獲日本號稱世界四大指標性設計大獎之一的《Good Design Award, GDA》5 項大獎 （豪華商務艙座椅、豪華經濟艙座椅、Sky Lounge、情境燈光及影視娛樂系統操作介面，其中豪華商務艙座椅設計更獲得評審最愛推薦之一），以及美國《Global Traveler》「最佳商務艙座椅設計」之殊榮。