花東基金挹注修繕 80年花蓮檢察長宿舍今開工
80年歷史的古蹟「花蓮檢察長宿舍」為和洋融合建築，具有歷史意義及工藝特色，位於花蓮市三民街、節約街口的花蓮市鬧區，是市區高價地段，包括庭園總面積300坪。（記者花孟璟攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕日治時期在花東地區最高的司法機關「台北地方法院花蓮港支部」的「檢察官宿舍」，木造官舍迄今超過80年歷史，97年公告為「縣定古蹟」。花蓮縣文化局爭取到花東基金挹注2670萬元經費，由曾執行國立台博館「專賣局南門工場」的團隊負責規劃設計及修復！
開工典禮今天上午舉行，由花蓮縣長傅崐萁、花蓮地檢署檢察長黃和村等共同主持，包括東華大學臺灣文化學系副教授潘繼道、花縣文化資產審議委員張政勝等均出席，慎重舉辦開工上香、三獻禮，並以木槌敲響瓦片祝禱開工平安順利。
典禮後縣長傅崐萁及檢察長黃和村等，由負責設計的國立台灣科技大學建築系助理教授、建築師葉永韶導覽建築現況，並說明修復內容。葉永韶說，老建築現況沒有太大的漏水，屋頂的屋架、樑柱情況大致不錯，但屋頂及地板、外牆部份木構件，遭到白蟻蛀蝕、潮濕腐朽較為嚴重，因此將卸除屋瓦及外牆，檢視內部構件後逐一檢查，已損壞者更換、還堪用者保留，希望老建築「再迎接下一個80年」。
葉永韶說，老建築修復最困難在於木材及匠師，這次修復使用到的木材包括台灣檜木及美國、越南檜木，基本上都以檜木類為主；至於匠師難覓的問題，屆時營造商提出的匠師，將會由文化局及建築師請其現場試作「看功力」，希望能有作工好的師父協助維修。
文化局長陳淑美說，整修工程今年1月開工後，預計工期1年3個月，估明年暑假可開放給大眾參觀，藉由古蹟修復也希望讓大眾瞭解文化資產保存的重要性，以及在花蓮開發史上意義，也符合國發會「花東地區發展條例」所述的花東區域永續發展的目標，帶動地方文化旅遊。
日本總督府在花蓮港廳設置的「台北地方院花蓮港支部」，曾是花東兩縣最高司法機關，讓東部居民不用舟車勞頓到宜蘭、台北打官司，對於地方發展貢獻卓著，不過早年的法院建築都已消失，也讓1936年落成的「檢查官宿舍」成為花蓮港支部唯一留下的遺跡，為木造官舍，等級為「高等官第二種宿舍」，為日本、西洋風格合併的折衷式住宅，大致保持完好，大門入口門廊還有ART DECO藝術裝飾風格。
古蹟地點位於花蓮市三民街、節約街口，戰後由台灣花蓮地方法院檢查署接管，作為檢察長宿舍，之後因建築老舊荒廢，經花蓮縣府97年依文化資產保存法指定為縣定古蹟後，文化局、原管理機關花蓮地院檢查署已經在103年7月1日完成無償移撥及點交工作。
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