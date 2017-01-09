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全美數學競賽 新東國中2學子拿滿分

「全美AMC8數學競賽」全球20多萬人競試，200多人得到滿分，台灣有22位同學滿分，新東國中王揚磬（左三）和蔡承翰（左二）榮獲滿分，為南市爭光。（記者王涵平攝）

2017-01-09  13:08

〔記者王涵平／台南報導〕新營區新東國中學生參加「全美AMC8數學競賽」，全國唯一公立學校2位滿分，全球第一，校長陳惠文今公開表揚。

陳惠文指出，「全美AMC8數學競賽」全球20多萬人競試，200多人得到滿分，台灣有22位同學滿分，新東國中王揚磬和蔡承翰榮獲滿分，為南市爭光。

財團法人九九文教基金會董事長何焱銘、執行長陳榮輝上午到新東國中頒獎，另頒發4位同學榮獲「台灣區JHMC數學競賽」全國團體銅牌獎陳柄睿、林昕佑、林儀承和黃冠欽。

何焱銘讚賞和肯定新東國中積極培養數學人才有成，九九文教基金會希望提供更多資源培養國際人才。

陳惠文說，平時會多發掘學生的興趣和專長，開發每位學生的潛能適性發展，讓每個學生的專長發光發亮，2位榮獲滿分的同學，就是老師發掘學生專長後進行數學系列培訓，同學也有很好的學習態度，感謝數學指導老師蘇彥濃、劉哲源以及所有數學老師長期用心培養學生多元的能力。

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