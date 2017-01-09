許秀娟再戰特奧滑冰賽 康寧大學將提報總統教育獎
2017-01-09 12:48
許秀娟在國內外賽事獲獎無數，3月將再挑戰特奧滑冰賽。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕就讀康寧大學餐飲系夜間部一年級的許秀娟，從小學習直排輪，不僅是國內常勝金牌選手，也曾多次代表國家參加特殊奧運滑冰賽，3月將再度代表台灣赴奧地利比賽。她克服障礙，在學校課業及直排輪上奮力不懈，獲得好成績的精神，令學校師長感動，提報爭取總統教育獎。
許秀娟領有身心障礙手冊，小學到高中就讀台南啟智學校，一家5口靠父親割草打零工維持家計，家庭經濟弱勢，但她是個陽光女孩，總是笑臉迎人，受到師生喜愛，目前白天在加油站上班，晚上到康寧大學上課，餐飲系副主任張秀杏特別幫她加強輔導烘焙蛋糕技藝，希望她習得一技之長後有助於就業、改善家庭經濟。
許秀娟說，「我好喜歡穿著輪鞋和冰刀快速的滑動」，小二時因老師的建議開始學直排輪，從此迷上速度感，多年來數度獲選為特奧國家代表隊的儲訓選手，曾代表國家到中、韓、美參加特奧滑冰賽，2007年10月更在中國上海夏季特奧一鳴驚人，於輪鞋300公尺競速項目摘金。
去年全國特奧融合花式、競速滑冰競賽暨儲訓選手選拔賽，許秀娟拿下300公尺冰刀競速項目第一名，3月將參加在奧地利舉辦的特奧滑冰賽國手。
校方除了為她加油打氣，也推薦提報爭取總統教育獎，獲審查委員一致通過。對此，許秀娟笑著說，「從沒有想過，只是一天一天好好過日子，也希望能讓家人生活得更好。」
許秀娟在國內外賽事獲獎無數，3月將再挑戰特奧滑冰賽。（記者劉婉君攝）
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