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抽查美耐皿食品容器 3件違規已請查處

2017-01-09  12:45

〔記者張議晨／台北報導〕台北市衛生局今公布美耐皿類食品容器查驗結果，在30件抽驗產品中，勝佳生活百貨民族店所販售的筷子（黑），被檢驗出甲醛10.9ppm，不符法定標準，衛生局食藥處長王明理表示，甲醛會造成劇痛、嘔吐等身體刺激，目前已令業者下架且不得販售，經查來源為台南市業者，已移請轄管衛生局查處。

王明理指出，本次抽驗30件食品容器產品，包含美耐品材質碗盤、筷子、湯匙等，檢驗項目為材質檢驗、溶出試驗等。並依照產品耐熱標示，以100度熱水測試，發現該件筷子溶出甲醛，已要求業者全面下架不得販售。

王明理解釋，美耐皿餐具是以三聚氰胺與甲醛反應形成的樹酯所製成，依照規定，美耐皿餐具不得被溶出甲醛、酚及三聚氰胺。

王明理說，依照國際標準，60公斤成人每日攝取超過12毫克才有健康風險，但該件產品檢出甲醛含量為10.9ppm，十分微量，若未有密切接觸，並不會有健康上的危害。

衛生局另也查驗到北投區新奇雜貨行販售的彩盒附蓋麵碗組及齊毅306南京飯碗未標示淨重及數量。

王明理強調，3件違規產品來源均為台南市，已移請當地衛生局查處，並命其限期改正，若屆期仍未改正，依法可處製造業者3萬元至300萬元罰鍰。

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  • 北市衛生局勝佳生活百貨民族店所販售筷子（黑）被檢出甲醛。（記者張議晨攝）

    北市衛生局勝佳生活百貨民族店所販售筷子（黑）被檢出甲醛。（記者張議晨攝）

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