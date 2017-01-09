厲害！斷指泡機油1小時 佳里奇美醫院成功接回

泡在機油1個多小時的斷指，增加手術接回的困難度。（記者楊金城翻攝）

2017-01-09 12:36

〔記者楊金城／台南報導〕23歲印尼籍勞工，操作切割機台時不慎被機器切斷左手中指的第一截，斷指掉進機油內，又不敢講，怕因受傷被送回國失去工作，自行到佳里奇美醫院掛急診，整形重建外科主治醫師林祐丞為他進行微創手術成功接回斷指，成就一段佳話。

上月，這名皮膚黝黑的外籍勞工，不太會說中文，只能向醫護人員展示少了一截的手指，示意請醫師把傷口包紮起來就好。

醫護人員沒有因為忙碌而大意，趕緊從樓上病房找來同國籍的看護幫忙翻譯。終於知道斷指勞工被機台切斷手指，但不敢讓任何人知道，更不敢去尋回斷肢，簡單請了假，默默獨自一人搭乘計程車前來處理傷口。因為，他剛來台灣工作賺錢，深怕受傷失能後被遣返回國。

急診醫護百般苦勸，斷指勞工還是不願意提供資訊讓醫護幫忙尋回斷指。最後花了1小時的努力，病人才肯電話委託同事在機器的底層找回浸泡在機油裡1個多小時的斷指，再交給整形重建外科醫師藉由顯微手術成功接回，並恢復原來功能。

佳里奇美醫院整形重建外科主治醫師林祐丞說：「台灣醫療雖然方便，但斷指浸泡在機油中這麼長的時間後才進行接合並不常見。沒有人知道長時間的機油浸泡對斷肢會造成什麼不可逆的傷害？顯微手術中除了適當的清創，也藉由建立多套血循的方式增加存活機會。」

林祐丞說，外籍勞工能重拾原來的手指不是外科醫師的功勞，而是幸運的遇到台灣急診裡最美麗的人情味。