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高雄7測站空品「警戒橘」 橋頭亮起「不良紅」

高雄8測站空品「警戒橘」以上，PM2.5濃度偏高。（擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-01-09  12:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕根據環保署空氣品質監測網資料，目前高雄地區共有8測站空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康「警戒橘」以上，指標汙染物為細懸浮微粒（PM2.5），其餘全台各地則都在良好綠至普通黃之間。

目前AQI最高出現在高雄橋頭測站，亮起「不良紅」的燈號，對所有民眾都不健康；其餘7處達「警戒橘」的測站分別為高雄鳳山、大寮、左營、前金、復興、前鎮、小港等。

今天受冷氣團影響較明顯，風的部分也較大，整體大氣擴散條件改善，中南部難得見到絕大多數AQI最高只在普通黃的景象。但環保署也提醒，北部地區仍有可能受來自中國的境外汙染物影響，AQI也達到「警戒橘」，民眾應留意。

環保署提醒，出現「警戒橘」狀況，敏感族群包括心血管疾病、呼吸道疾病、老人及孩童等應該考慮減少戶外劇烈活動；「不良紅」則是所有民眾都應該開始注意健康維護。

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