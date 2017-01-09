不怕龜蛋殼破 台北動物園保育員巧手修復

X記號表示正面朝上，兩爬類的蛋不能上下顛倒會造成胚胎終止發育（北市動物園提供）

2017-01-09 12:31

〔記者何世昌／台北報導〕大多母龜產卵時，會擇地挖洞下蛋，但因個體的經驗不足或是環境中的硬物，造成蛋殼的破損。為了有效建立瀕危龜類的族群，北市動物園保育員會立即將龜蛋取出，以人工的方式孵育，而發現破損就利用「蛋殼修補技術」來提升孵化率。

台北市立動物園表示，龜蛋修補作業重點就是將破損處完整覆蓋，避免水分過度散失或異物入侵。發現破損時，保育員會先分「三級檢傷」：等級一、蛋殼完整僅表面出現裂痕；等級二、蛋殼破損，內層卵膜完整；等級三、蛋殼與卵膜階受損，蛋液已溢出。

動物園指出，等級一，直接在裂縫處塗上無毒的指甲油，並將裂縫填滿。等級二、三的破損龜蛋則有三種常見修補方式：利用已出生或嚴重破損的蛋殼，將其清洗乾淨並消毒後，配合指甲油、蜂膠黏貼於破損處；破損處貼覆石臘膜（parafilm），再以熱熔槍沿著破損處周圍加熱，使石臘膜黏合在蛋殼上；採用市售的人工敷料（Tegaderm Film），其具防水且不透氣的特性，此舉方便，但單價較高。

保育員除了會修補破損的蛋殼，日常會定期「照蛋」以確定卵中發育的情形，以存續瀕危龜類族群。