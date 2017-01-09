不怕龜蛋殼破 台北動物園保育員巧手修復
2017-01-09 12:31
X記號表示正面朝上，兩爬類的蛋不能上下顛倒會造成胚胎終止發育（北市動物園提供）
〔記者何世昌／台北報導〕大多母龜產卵時，會擇地挖洞下蛋，但因個體的經驗不足或是環境中的硬物，造成蛋殼的破損。為了有效建立瀕危龜類的族群，北市動物園保育員會立即將龜蛋取出，以人工的方式孵育，而發現破損就利用「蛋殼修補技術」來提升孵化率。
台北市立動物園表示，龜蛋修補作業重點就是將破損處完整覆蓋，避免水分過度散失或異物入侵。發現破損時，保育員會先分「三級檢傷」：等級一、蛋殼完整僅表面出現裂痕；等級二、蛋殼破損，內層卵膜完整；等級三、蛋殼與卵膜階受損，蛋液已溢出。
動物園指出，等級一，直接在裂縫處塗上無毒的指甲油，並將裂縫填滿。等級二、三的破損龜蛋則有三種常見修補方式：利用已出生或嚴重破損的蛋殼，將其清洗乾淨並消毒後，配合指甲油、蜂膠黏貼於破損處；破損處貼覆石臘膜（parafilm），再以熱熔槍沿著破損處周圍加熱，使石臘膜黏合在蛋殼上；採用市售的人工敷料（Tegaderm Film），其具防水且不透氣的特性，此舉方便，但單價較高。
保育員除了會修補破損的蛋殼，日常會定期「照蛋」以確定卵中發育的情形，以存續瀕危龜類族群。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 知 名廣播人葛大衛 向學生集資購股涉詐
- 棒球》是真的！曼尼復出穿上高知鬥犬球衣
- 犯後不知反省與悔改法官判罰金加倍
- 整修人行道有夠慢 商家罵翻
- 台北》卡位停汽車 「機車鎖溝蓋」無法罰
- 高爾夫》J.湯瑪斯力退松山英樹 SBS冠中冠高球賽奪冠
- 秘魯發現疑似外星人？古城驚見詭異3爪手掌
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 夢幻機車牌 台東開放上網競標
- 明星走了 殺人鯨表演秀停了
- 《星期專訪》川普效應 加大台商自中國搬移動力 葉銀華︰政府應祭優惠 招回台商
- Janet 偏鄉倒奶傳送愛
- 黨主席競爭激烈 洪秀柱：我一點也沒感覺！
- 兩千人挑戰鎮西堡超馬 上演求婚記
- 哽咽談蔣經國 吳敦義宣布參選國民黨主席
- 鮮肉團出道 還沒賺錢先貼錢
- 自信心爆炸！李光洙「不輸宋仲基」 《RM》集體崩潰
- 又自燃？ 台鐵高雄檢車段舊址傳火警
- 《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過
- 〈旅遊的滋味〉雨霧蒼茫訪幽境──雙龍瀑布
- 中國無極限 微整型密醫培訓5天就開工
- 火箭戰暴龍搶本季第30勝 今日轉播與賽事預告
- 台北市議會預算協商 今打二備金攻防戰
- 經典賽》新規則上路 各隊投手深度將增強
- 德州州長開3小時車 只為與蔡總統見面
- 《中英對照讀新聞》World’s last wild frankincense forests are under threat 地球最後一座乳香林瀕危
- 馮光遠閃退時力 李茂生為黃國昌這樣說...
- 《金球獎》分手泰勒絲人氣回歸 洛基帥翻紅毯
- 德州州長新聞稿 直稱蔡英文是「台灣總統」
- 貨輪撞毀祥湧6號 金昌6號幫忙拖回
- Fed理事︰美低利率太久 商用不動產市場是隱憂
- 首檔VR遊戲將上市 唯晶科技明年中上櫃
- 自由廣場》《青年論政》在反年金改革者的包圍裡思考
- 上班一族1月徵文─360行工作照
- 持毒偷車男子 騎贓車逆向逃逸被警方踢倒就逮
- 姑婆芋紅了！ 警方靠它讓山老鼠認罪
- 汽車零件廠英利-KY 明發可轉債
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不怕龜蛋殼破 台北動物園保育員巧手修復
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分